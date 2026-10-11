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Teater

«Good Time Charlie» hapi zyrtarisht perden në The Public Theater: komedia autobiografike e Ryan J. Haddad-it për dashurinë, teatrin dhe familjen

· 2 min lexim

«Good Time Charlie» — vepra e re autobiografike e dramaturgut Ryan J. Haddad, fitues i çmimit Obie për «Dark Disabled Stories» — ka hapur zyrtarisht perden në The Public Theater të Nju Jorkut, siç njofton BroadwayWorld. Premiera zyrtare u mbajt të premten, më 9 tetor, në sallën Martinson Hall, ndërsa fotot e para nga nata e hapjes u publikuan të shtunën.

Shfaqja, me regji nga Danny Sharron, është një komedi autobiografike që shtrihet në më shumë se tre dekada: Charlie, një burrë gej që ëndërronte një jetë në skenë, por u shty nga prindërit drejt stomatologjisë, e kanalizoi pasionin e tij për kulturën te nipi i tij Ryan — po ashtu një djalë gej me ambicie për Broadway-n. Haddad-i luan vetë rolin e Ryan-it, ndërsa Jonathan Raviv luan Charlie-n.

Në kast janë gjithashtu Timothy Bagley në rolin e Lou-t, Michael Cristofer si Sheldon, Beth Malone si Janice, Nael Nacer si Charlie Sr./Bob dhe Artemis Pebdani si Joan/Judy, me understudy-t Sherz Aletaha, Nicholas Barrón dhe Doug Shapiro. Pas zgjatjes së shpallur më parë, shfaqjet do të vazhdojnë deri më 25 tetor.

Recensionet e para dolën menjëherë pas hapjes: sipas përmbledhjes së kritikave të BroadwayWorld, Vulture, New York Stage Review dhe New York Theatre Guide e përshkruajnë veprën si një letër dashurie teatrale për njerëzit që na mësojnë të ëndërrojmë, me notën mesatare 66.7 për qind në përmbledhjen e kritikave.

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