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Maqedonia e Veriut

Goran Gerasimovski zgjidhet nënkryetar i SDSM-së: “Të bashkohemi, të ngrihemi në këmbë”

Kryetari i Komunës Qendër në Shkup u zgjodh nënkryetar i partisë në seancën e Këshillit Qendror; bëri thirrje për unitet, besim të ndërsjellë dhe kthimin e besimit të qytetarëve.

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Kryetari i Komunës Qendër në Shkup, Goran Gerasimovski, është zgjedhur nënkryetar i SDSM-së në seancën e Këshillit Qendror të partisë. Në fjalimin e tij ai bëri thirrje për bashkim, besim të ndërsjellë dhe punë të përbashkët.

“Nuk është e nevojshme të mendojmë gjithmonë njësoj. Nuk është e nevojshme të pajtohemi gjithmonë. Por duhet ta dimë se çfarë na bashkon: parimet tona, mbrojtja e socialdemokracisë dhe lufta për jetë dinjitoze të qytetarëve”, tha Gerasimovski. Ai theksoi se mendimi i ndryshëm nuk duhet të jetë shkak për ndarje, por shtysë për ta bërë partinë më të fortë, dhe se hapi i parë drejt kthimit të besimit të qytetarëve është që anëtarët të flasin më shumë me njëri-tjetrin, të dëgjohen dhe të punojnë së bashku.

“Vetëm të bashkuar mund t’i rezistojmë fuqishëm regjimit të DPMNE-së. Vetëm të bashkuar mund t’i mbrojmë vlerat tona. Dhe vetëm të bashkuar mund ta kthejmë besimin e qytetarëve”, deklaroi ai. Duke falënderuar presidentin e partisë Venko Filipçe dhe bashkëpartiakët për besimin, Gerasimovski tha se e pranon funksionin me ndjenjë të madhe përgjegjësie dhe se do të jetë i hapur për çdo anëtar, çdo ide të mirë dhe çdo kritikë që mund ta bëjë partinë më të mirë. Fjalimin e mbylli me thirrjen: “Të bashkohemi. Të ngrihemi në këmbë. Dhe të tregojmë se SDSM ka forcë të ecë sërish përpara.”

Burimi: Fokus

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