Waitz: Edhe në Austri ka korrupsion, por ndryshimi është se shumë njerëz të pasur janë në burg
Eurodeputeti dhe raportuesi i përhershëm i Parlamentit Europian për Maqedoninë e Veriut, Thomas Waitz, foli në seancën e Komitetit të Përbashkët Parlamentar BE–Maqedonia e Veriut kushtuar luftës kundër korrupsionit.
“Të gjitha vendet anëtare të BE-së luftojnë korrupsionin, asnjë anëtare nuk është e përsosur. Ne luftojmë për të forcuar sundimin e ligjit, por ka dallime edhe mes nesh”, tha eurodeputeti dhe raportuesi i përhershëm i Parlamentit Europian për vendin, Thomas Waitz, në seancën e Komitetit të Përbashkët Parlamentar BE–Maqedonia e Veriut, kushtuar luftës kundër korrupsionit.
“Në vende të ndryshme anëtare ka nivele të ndryshme korrupsioni. Edhe në Austrinë time ka raste të mëdha korrupsioni, por ndryshimi është se shumë njerëz të pasur janë në burg”, deklaroi Waitz. Ai përmendi skandalin e madh me pasuritë e patundshme ku personi përgjegjës ishte z. Benko: shumë njerëz mendonin se ai ishte thjesht shumë i pasur për të dalë para gjykatës, dhe besimi në sistem u mat ditën kur u arrestua dhe shkoi në paraburgim.
“Njerëzit panë se edhe një nga më të pasurit në Austri do të dalë para gjykatës, do të arrestohet për vepër të rëndë. Ai do t’u kushtonte taksapaguesve miliarda”, tha Waitz. Ai apeloi se nuk bëhet fjalë për përmbushjen e detyrimeve ndaj BE-së apo kritereve të anëtarësimit, por për investimin në shoqërinë dhe vendin e tyre, në funksionimin e institucioneve, në besimin në sistem.
“Nëse nuk mund t’i bindni qytetarët se drejtësia ekziston për të gjithë, kjo u jep njerëzve arsye të largohen”, theksoi Waitz, duke shtuar se një nga pengesat më të mëdha për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror në përgjithësi është largimi i të rinjve.
Burimi: Fokus
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