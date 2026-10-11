Grabitje në Gjakovë: person i maskuar i grabit një gruaje paratë nën kërcënimin e thikës
Rasti ndodhi në rrugën "Anton Qeta", ku viktima ndodhej në vendin e punës; policia thotë se ngjarja është nën hetim.
Një person i maskuar, nën kërcënimin e një thike, i ka grabitur një shumë parash një gruaje në Gjakovë, siç raporton KosovaPress.
Rasti raportohet të ketë ndodhur në rrugën ‘Anton Qeta’, ndërsa viktima ndodhej në vendin e punës. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, rasti është në procedurë hetimore.
Vetëm dy ditë më parë, një grabitje e ngjashme ndodhi edhe në fshatin Trudë të Prishtinës, ku viktimës iu morën 1.500 euro në veturë nën kërcënimin e armës.
Tema: Gjakovë grabitje Policia e Kosovës
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