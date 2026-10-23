Greqia miraton ndalimin e mediave sociale për fëmijët nën 15 vjeç
Parlamenti grek miratoi projektligjin që ndalon përdorimin e platformave të mediave sociale nga fëmijët nën 15 vjeç; ligji hyn në fuqi më 1 janar 2027 dhe platformat kanë dy muaj e gjysmë për të gjetur mënyrën e verifikimit të moshës së përdoruesve.
Parlamenti i Greqisë miratoi të premten një projektligj që ndalon përdorimin e platformave të mediave sociale për fëmijët nën 15 vjeç, mes shqetësimeve në rritje për ndikimin e tyre në shëndetin dhe sigurinë e të miturve, siç njofton Reuters. Ndalimi hyn në fuqi më 1 janar 2027.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha se platformat e mediave sociale kanë dy muaj e gjysmë kohë për të gjetur një mënyrë për të verifikuar moshën e përdoruesve dhe për të mbrojtur privatësinë e tyre, sipas raportimit të Reuters. Greqia është një nga shtatë vendet e Bashkimit Evropian që po kërkojnë një zgjidhje për verifikimin e moshës së bashku me Komisionin Evropian.
Qeveria greke thotë se po qëndron pranë prindërve për të ndihmuar në frenimin e “lëvizjes së pafund” në ekrane, e cila, sipas saj, i privon fëmijët nga gjumi, përqendrimi dhe koha me miqtë, siç njofton Reuters.
Australia ishte vendi i parë që miratoi legjislacion për kufizimin e përdorimit të mediave sociale nga të miturit, duke e bërë këtë vitin e kaluar. Një ligj i ngjashëm i miratuar në Francë u rrëzua nga Këshilli Kushtetues i vendit në gusht, siç njofton Reuters.
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