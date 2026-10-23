SK hynix ndal shqyrtimin e IPO-së së Solidigm në SHBA mes paqëndrueshmërisë në tregun e çipave
Gjiganti koreanojugor i memorieve thotë se vendimi nuk ndryshon perspektivat e rritjes së filialit të tij amerikan të NAND-it, por rënia e aksioneve të gjysmëpërçuesve dhe kundërshtimi i autoriteteve financiare e detyruan të rimendojë listimin; aksionet e SK hynix ranë deri në 3% të premten në Seul.
Prodhuesi koreanojugor i çipave SK hynix njoftoi të premten se ka ndalur shqyrtimin e ofertës publike fillestare (IPO) të Solidigm, filialit të tij amerikan të memorieve NAND dhe disqeve SSD, siç njofton Korea JoongAng Daily, duke cituar deklarimin rregullator të kompanisë. Vendimi vlen edhe për investimin para-IPO që po përgatitej paralelisht me listimin në bursën amerikane.
Sipas kompanisë, arsyeja kryesore është paqëndrueshmëria e shtuar në tregjet financiare, e cila ka sjellë një korrigjim të gjerë të aksioneve të gjysmëpërçuesve. “Ky vendim nuk pasqyron asnjë ndryshim në perspektivat e rritjes së Solidigm apo në nevojat e saj për investime”, tha SK hynix, duke shtuar se, duke pasur parasysh kushtet e tregut të kapitalit dhe ecurinë e çmimit të aksioneve, e pa të nevojshme të rishqyrtojë nëse një IPO në këtë moment është zgjedhja më e favorshme për kompaninë dhe aksionerët e saj ekzistues, siç raporton edhe The Wall Street Journal.
Listimi ishte menduar si mënyrë për të financuar një fabrikë të re të Solidigm në Shtetet e Bashkuara, përballë kërkesës në rritje për memorie në epokën e inteligjencës artificiale. Kapitali i jashtëm nga IPO-ja do të rriste fluksin e konsoliduar të parasë të SK hynix, duke i dhënë hapësirë investimeve në kapacitete, por edhe kthimeve për aksionerët përmes dividentëve dhe riblerjes e anulimit të aksioneve; njëkohësisht, Solidigm do të merrte një vlerësim të vetin në treg, që, sipas kompanisë, nuk pasqyrohet plotësisht në çmimin e aksioneve të SK hynix.
Por plani hasi kundërshtim si nga aksionerët, të shqetësuar për hollimin e pjesës së tyre, ashtu edhe nga autoritetet financiare koreane. Kryetari i Komisionit të Shërbimeve Financiare, Lee Eog-weon, tha të enjten gjatë një auditi parlamentar se listimi “bie nën udhëzimet për listimet e ndara”, duke shtuar se SK hynix dhe SK Square do të duhet të përmbushin detyrimet për mbrojtjen e aksionerëve, siç njofton Korea JoongAng Daily.
Pas njoftimit, aksionet e SK hynix ranë deri në 3% në tregtimin e së premtes në mëngjes në Seul, raporton CNBC. Solidigm u krijua nga blerja prej 9 miliardë dollarësh e biznesit të NAND-it të Intel-it nga SK hynix dhe mbetet pjesë kyçe e zinxhirit të furnizimit me memorie për qendrat e të dhënave të inteligjencës artificiale. Kompania tha se do të vazhdojë të shqyrtojë mundësi të tjera financimi, përfshirë investimin e drejtpërdrejtë, për të zgjeruar kapacitetet prodhuese të Solidigm në SHBA.
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