Tiranë 19°C · Kthjellët 09 April 2026
S&P 500 6,783 ▲2.51%
DOW 47,910 ▲2.85%
NASDAQ 22,635 ▲2.8%
NAFTA 99.43 ▲5.32%
ARI 4,765 ▼0.26%
EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166 EUR/USD 1.1677 EUR/GBP 0.8702 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 96.2337 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4003 EUR/TRY 51.9741 EUR/JPY 185.03 EUR/CAD 1.6166
BTC $71,193 ▼ -0.65% ETH $2,185 ▼ -2.85% XRP $1.3326 ▼ -3.64% SOL $82.3000 ▼ -2.89%
09 Apr 2026
Kjo krizë nafte, më keqe se ajo e 1973, 1979 dhe 2022 të marra së bashku CNN: Rutte: Trump qartësisht “i zhgënjyer” me anëtarët e NATO-s Spanja i kërkon BE-së të pezullojë traktatin e bashkëpunimit të vitit 1995 me Izraelin pas sulmeve në Liban Ekuipazhi i Artemis II përgatitet për uljen në Paqësor Guterres dënon sulmet izraelite në shkallë të gjerë në Liban
Guterres dënon sulmet izraelite në shkallë të gjerë në Liban

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres dënoi sulmet ajrore në shkallë të gjerë të Izraelit në Liban, duke thënë se ato kishin vrarë dhe plagosur qindra civilë, përfshirë fëmijë, dhe kishin dëmtuar infrastrukturën civile.

“Guterres dënon në mënyrë të prerë sulmet masive”, tha zëdhënësi i tij, Stéphane Dujarric, në një deklaratë.

“Sekretari i përgjithshëm dënon fuqimisht humbjen e jetëve civile dhe është thellësisht i alarmuar nga numri në rritje i viktimave”, shtoi ai.

Pavarësisht një armëpushimi në konfliktin me Iranin, Izraeli nisi sulme të mëdha ndaj objektivave në Liban, përfshirë kryeqytetin e Bejrutit.

“Të paktën 182 persona u vranë”, sipas Ministrisë së Shëndetësisë libaneze.

Ushtria izraelite tha se kishte në shënjestër komandantët dhe infrastrukturën ushtarake të Hezbollahut, ndërsa autoritetet libaneze thanë se shumë civilë ishin midis viktimave.

Ndryshe nga Irani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nuk e konsiderojnë Libanin të përfshirë në armëpushimin dyjavor të rënë dakord.

Irani po shqyrton tërheqjen nga armëpushimi, sipas agjencisë iraniane të lajmeve “Fars”. //a.i/

