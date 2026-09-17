Haga do ta zhvillojë vetë procedurën e reparacioneve për viktimat e UÇK-së: gjykatat e Kosovës “jo rrugë efektive”
Paneli gjykues i Dhomave të Specializuara në Hagë vendosi që procedura e reparacioneve për viktimat të zhvillohet në Hagë, pas dënimit në shkallë të parë të Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit.
HAGË, 17 shtator 2026 – Paneli gjykues i Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë (paneli II, i kryesuar nga gjyqtari Charles Smith) ka vendosur që procedura e reparacioneve për viktimat të zhvillohet vetë në Hagë, pas dënimit në shkallë të parë të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit – në vend që viktimat të drejtohen të kërkojnë dëmshpërblim para gjykatave civile në Kosovë.
Sipas arsyetimit të panelit, gjykatat kosovare nuk përbëjnë një “rrugë efektive dhe reale” për viktimat. Ligji kosovar për mbrojtjen e dëshmitarëve mbulon vetëm procedurat penale, jo ato civile, ndërsa mungojnë procedurat e anonimitetit dhe pajisjet teknike të nevojshme. Gjithashtu, ligji kosovar për kompensimin e viktimave nuk i mbulon krimet që janë nën juridiksionin e Dhomave të Specializuara.
Paneli theksoi se në Kosovë ekziston ende një “klimë e përhapur frike dhe frikësimi” ndaj dëshmitarëve, ndërsa shumë nga viktimat janë serbë që nuk jetojnë më në Kosovë ose kanë status të mbrojtur në vende të treta. Për më tepër, pretendimet e viktimave mund të preken nga afatet e parashkrimit nëse drejtohen në procedurat civile.
Në bazë të ligjit të Dhomave të Specializuara, gjykata pas një dënimi mund ta urdhërojë drejtpërdrejt të dënuarin të kompensojë viktimat individualisht ose kolektivisht, të bëjë restitucion, si dhe në rrethana të caktuara të konfiskohen pasuri.
Vendimi për reparacionet u mor të njëjtën ditë me vendimin dënues të 16 shtatorit 2026 dhe hap një fazë të re të procesit, ku për herë të parë do të përcaktohet në praktikë se si viktimat e luftës në Kosovë do të kompensohen përmes drejtësisë ndërkombëtare.
Burimi: Danas
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