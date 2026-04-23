Hailey dhe Justin Bieber Shfaqen me Veshje të Përputhura në Los Angeles
Më 24 qershor 2023, Hailey dhe Justin Bieber janë parë në Los Angeles duke mbajtur duart bashkë, të veshur me pantallona të gjera dhe fanella të bardha.
Hailey kishte veshur një fanellë të prerë në fund, të shoqëruar me pantallona të gjera në ngjyrë rëre, çizme të zeza me majë katrore dhe një çantë shpine të shkathët të zezë. Ajo plotësoi pamjen me syze dielli të vogla dhe vathë me diamante në formë varëse.
Justin veshi një pulovër të shkurtër gri mbi një fanellë të gjatë të bardhë dhe pantallona të gjera xhins në stilin e larjes së lehtë blu. Ai përfundoi pamjen me atlete të bardha Nike dhe një kapelë bezhë të vënë prapa.
Momente të tjera të çiftit
Më 21 nëntor 2022, çiftet u panë të visheshin me kostume sportive në ngjyrë kafe dhe kapela gjatë një udhëtimi në natyrë në Japoni për ditëlindjen e Hailey-t. Hailey mbante një kapelë prej trikoje në ngjyrë kafe dhe një pulovër të ngjashme me mëngë të gjysmë me pantallona sportive të gjera të zeza. Justin kishte një set sportiv në një nuancë më të hapur kafe, së bashku me një kapelë triko të përputhshme.
