Halle Berry për Maya Boyd si Storm-i i ri: «Do ta vrasë rolin — Storm-i im ishte i imi, ajo do të sjellë versionin e vet»
Halle Berry ka reaguar për kastingun e Maya Boyd si Storm-i i ri në reboot-in e X-Men në MCU, duke e lavdëruar aktoren e re gjatë festivalit Create & Cultivate në Los Angeles. Premiera e filmit është planifikuar më 5 maj 2028.
Halle Berry ka reaguar publikisht për kastingun e Maya Boyd si Storm-i i ri në reboot-in e X-Men brenda Marvel Cinematic Universe, duke e lavdëruar aktoren e re. Duke folur për revistën PEOPLE gjatë Create & Cultivate Festival në Los Angeles, aktorja 60-vjeçare u shpreh se beson se Boyd «do ta vrasë rolin» dhe se mezi pret të shohë versionin e saj të personazhit: «I believe she’s going to kill it… my Storm was my Storm, and I wish her so well. I very much look forward to seeing what her version will be. I’m sure she’s going to murder it.»
Berry e interpretoi Ororo Munroe / Storm në katër filma: X-Men (2000), X2: X-Men United, X-Men: The Last Stand dhe X-Men: Days of Future Past, duke e shndërruar personazhin në një nga figurat më të dashura të sagës së mutantëve. Ajo shtoi se çdo aktore sjell versionin e vet të një personazhi — ashtu siç ndodhi edhe me Catwoman-in e saj në filmin e vitit 2004, kur gra të ndryshme e interpretuan ndryshe të njëjtin personazh.
Maya Boyd, 23 vjeçe, vjen nga teatri muzikor, ku ka marrë pjesë në produksionet «& Juliet» dhe «Merrily We Roll Along», dhe u prezantua zyrtarisht si Storm-i i ri gjatë ngjarjes D23 të Disney-t.
Reboot-i i X-Men, përqafimi i parë i madh kinematografik i mutantëve brenda MCU-së, do të drejtohet nga Jake Schreier. Në kast janë shpallur edhe Kit Connor si Cyclops, Sadie Sink si Jean Grey, Christopher Abbott si Profesor Charles Xavier dhe Samara Weaving si Emma Frost. Premiera e filmit është planifikuar më 5 maj 2028.
Burimi: ComingSoon.net
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