Hapet në Baltimore ekspozita «Flaunt: When Appearance Speaks»: veshja dhe zbukurimi kthehen në art
Ekspozita e 31-të tematike e Muzeut Vizionar Amerikan të Artit në Baltimore hapi dyert më 10 tetor dhe do të qëndrojë deri në shtator 2027, me rreth 100 vepra që e shohin veshjen si mjet shprehjeje dhe vetë-definimi.
Muzeu Vizionar Amerikan i Artit (AVAM) në Baltimore hapi më 10 tetor 2026 ekspozitën e tij të 31-të tematike, «Flaunt: When Appearance Speaks», e cila do të qëndrojë e hapur deri më 5 shtator 2027, siç njofton Muzeu Vizionar Amerikan i Artit. Ekspozita mbledh rreth 100 vepra në media të ndryshme — vizatim, portret, fotografi, fibër, forma të veshura dhe skulpturë — shpesh të realizuara nga materiale të transformuara të përditshmërisë, si kopsa, pastrues tubash apo lëvore pemësh.
Në vend që të ftojë vizitorin të “shkojë nën sipërfaqe”, ekspozita e kthen vështrimin pikërisht mbi sipërfaqe: sa ndjenjë, krijimtari, humor, mbrojtje dhe vetë-përcaktim fshihen në mënyrën se si zgjedhim të zbukurohemi dhe si dalim përpara syve të botës.
Mes artistëve pjesëmarrës janë finlandezja Erkki Pekkarinen, “kostumi i pyllit” (Forest Folk) i të cilit është thurur me dru thupre dhe shfaqet për herë të parë jashtë Finlandës; Beau “The Button Man” McCall me kryeveprat e mbuluara me kopsa; Sam Barsky, i njohur për trikot e thurura me vende të famshme që ka vizituar; dhe Montrel Beverly, i cili në pjesëmarrjen e tij të parë të madhe muzeale ka krijuar artikuj të modës së lartë — një çantë dore Louis Vuitton dhe një orë Rolex — me materialin e tij të firmës, pastruesit e tubave. Pjesë e ekspozitës janë edhe Lee Godie, HML, Lucy Walker, Shawn Payne, Helen Rae, Maria “Maima” dhe Satu Tani, si dhe Eugene Von Bruenchenhein.
Pjesëmarrja e tre artistëve finlandezë — Erkki Pekkarinen, Maima Tani dhe Satu Tani — e rrit dukshëm praninë ndërkombëtare të artit finlandez në Shtetet e Bashkuara. Mbrëmja përuruese u mbajt më 9 tetor me drejtoreshën Ellen Owens dhe kuratorin Gage Branda.
AVAM, i përshkruar nga CNN si “një nga muzetë më të jashtëzakonshëm kudo në Amerikë”, është muzeu zyrtar kombëtar i Amerikës për artin intuitiv dhe të vetë-mësuar.
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