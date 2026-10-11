“Ajo nuk do të jetë kurrë unë”, Britney Spears publikon këngën e shkruar me Justin Timberlake
Britney Spears ka publikuar një këngë të paregjistruar më parë për publikun, të cilën e ka shkruar së bashku me ish-të dashurin e saj, Justin Timberlake.
Këngëtarja 44-vjeçare pritet të publikojë më 6 nëntor një edicion special, me rastin e 25-vjetorit të albumit të saj Britney.
Në prag të këtij publikimi, ajo ka surprizuar fansat me këngën “She’ll Never Be Me”, e cila ishte regjistruar fillimisht për albumin e saj të tretë, të publikuar në vitin 2001.
Spears e ka shkruar këngën në bashkëpunim me tre persona të tjerë, mes tyre edhe Timberlake, me të cilin ishte në një lidhje në atë periudhë.
Teksti i këngës duket se i drejtohet një ish-partneri që ka vazhduar jetën me një grua që i ngjan këngëtares.
Britney nuk ka reaguar ende publikisht për publikimin, por faqja e saj zyrtare në Facebook ka paralajmëruar se “surpriza të tjera do të vijnë çdo javë” deri në daljen e edicionit special të albumit.
“She’ll Never Be Me” është kënga e parë nga pesë materiale që do të publikohen për herë të parë në versionin e zgjeruar të albumit Britney.
Në listën e këngëve përfshihen gjithashtu “Am I A Sinner”, “When I Say So” dhe “My Big Secret”, si dhe një regjistrim në studio i këngës “Right Now (Taste The Victory)”, e cila ishte përdorur fillimisht në një reklamë të Pepsi-t në vitin 2002.
Albumi Britney pasoi suksesin e dy albumeve të para të këngëtares, …Baby One More Time dhe Oops!… I Did It Again. Kënga kryesore e albumit, “I’m A Slave 4 U”, arriti deri në vendin e 27-të në renditjen amerikane Billboard Hot 100.
Në album përfshihen edhe këngë të tjera të njohura, si “Overprotected”, “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman” dhe versioni i saj i këngës “I Love Rock ’N’ Roll”, të Joan Jett.
Bashkëpunimi tjetër i vetëm i Spears me Timberlake në këtë album ishte “What It’s Like to Be Me”, kënga përmbyllëse e versionit origjinal, i cili u nominua për çmimin “Albumi më i mirë vokal pop” në ceremoninë Grammy të vitit 2003.
Spears dhe Timberlake u njohën për herë të parë në vitin 1992, gjatë xhirimeve të emisionit The Mickey Mouse Club, ndërsa lidhja e tyre romantike zgjati nga viti 1999 deri në vitin 2002.
Në kujtimet e saj të publikuara në vitin 2023, The Woman in Me, këngëtarja shkroi për vështirësitë që përjetoi pas ndarjes dhe ndjesinë se publiku kishte mbajtur anën e ish-anëtarit të grupit NSYNC.
“Ndihesha sikur në atë kohë nuk kisha asnjë mundësi të tregoja anën time të historisë”, shkroi ajo.
Spears shtoi se mendonte se Timberlake nuk e kishte kuptuar ndikimin që kishte pasur në mënyrën se si ajo ishte gjykuar publikisht pas ndarjes.
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