🌫️
Tiranë 16°C · Mjegull 11 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 91.85 ▲0%
ARI 4,216 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
₿ CRYPTO
BTC $83,679 ▲ +0.78% ETH $2,537 ▲ +1.19% XRP $1.4079 ▲ +0.09% SOL $111.3000 ▲ +0.85%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0 % ARI 4,216 ▲0 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 91.85 ▲0 % ARI 4,216 ▲0 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8471 EUR/CHF 0.9308 EUR/ALL 91.7722 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3988 EUR/TRY 55.2498 EUR/JPY 177.33 EUR/CAD 1.5964
11 Tet 2026
Breaking
UKMTO njofton për një incident ndaj cisterne pranë portit të Sohar-it në Oman Forcat e qeverisë së Jemenit pretendojnë 1,732 operacione ndaj Huthi-t: mbi 900 luftëtarë të vrarë Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite rrëzon një dron në Provincën Lindore India dënon sulmet ndaj anijeve tregtare në Hormuz dhe kërkon uljen e menjëhershme të tensioneve Pavarësisht sulmeve të Huthi-t, Arabia Saudite nuk i shtyn konferencat ndërkombëtare: Kongresi Botëror i Naftës hapet të dielën në Riad
Menu
Ekspozita

«Ten Kings of Hell»: dhjetë petkat e dinastisë Goryeo ribashkohen në Cleveland për herë të parë që nga vitet ’60

Ekspozita “Ten Kings of Hell: The Afterlife in Medieval Korea” hap dyert sot në Cleveland Museum of Art me 10 petkat e Goryeo-së të ribashkuara për herë të parë që nga vitet ’60.

· 2 min lexim
“The Fourth King of Hell”, pikturë budiste e dinastisë Goryeo (918–1392), një nga dhjetë petkat e ribashkuara për herë të parë që nga vitet ’60 në ekspozitën “Ten Kings of Hell” në Cleveland Museum of Art.

Cleveland Museum of Art në Ohio të SHBA-së hap sot, më 11 tetor 2026, për publikun ekspozitën ndërkombëtare “Ten Kings of Hell: The Afterlife in Medieval Korea”, të organizuar në partneritet me Muzeun Kombëtar të Koresë, siç njofton institucioni amerikan. Ekspozita, që do të qëndrojë e hapur deri më 3 janar 2027, përshkruan sesi koreanët mesjetarë e imagjinonin botën përtej vdekjes, me vepra të rralla nga dinastia Goryeo (918–1392).

Ekspozita shpaloset në tri seksione që gjurmojnë kalimin e shpirtit nga vdekja, përmes purgatorit, deri te parajsa budiste. Në qendër të saj është ribashkimi historik i një seti të shpërndarë prej dhjetë petkash varëse Goryeo që përshkruajnë Dhjetë Mbretërit e Ferrit — të sjella së bashku për herë të parë që nga vitet ’60, një mundësi e rrallë për të përjetuar sekuencën panoramike të gjykimit dhe shpëtimit ashtu si mund të varej në mjedisin e saj fillestar ritual. Sipas traditës budiste, Dhjetë Mbretërit shërbejnë si gjyqtarë të të vdekurve, duke vendosur për fatin, ndëshkimet dhe rrugën e rilindjes së tyre.

Dy piktura budiste Goryeo bëjnë debutimin e tyre publik: “Avalokiteśvara”, e atribuar rishtazi periudhës Goryeo, dhe “Kṣitigarbha”, e cila nuk është ekspozuar kurrë më parë. Krahas veprave mesjetare, ekspozita përfshin edhe vepra bashkëkohore që nënvizojnë pyetjet ekzistenciale të njerëzimit: “Bending Willow Branches” (2025) e Anicka Yi-t në hyrje, “Belated Bosal” (2019) e Park Chan-kyong-ut mbi katastrofat mjedisore të shkaktuara nga njeriu, “The Third King of Hell Afterimage” (2025) e Gala Porras-Kim-it — fituese e çmimit MacArthur 2025 — reinterpretimi i saj i një petke dikur të humbur, që e bëri të mundur ribashkimin, si dhe videoja “Tidal” (2026) e Qian Li-t.

Programi shoqërues përfshin simpoziumin dyditor “The Rise of the Ten Kings of Hell on the Silk Road”, të planifikuar më 20–21 nëntor 2026. Ekspozita është përfshirë nga Artforum në listën e saj të 27 ekspozitave ndërkombëtare për t’u parë këtë vjeshtë. Një katalog i pasur me ilustrime i autorëve Sooa Im McCormick dhe Yukio Lippit botohet nga Yale University Press.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu