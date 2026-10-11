«Ten Kings of Hell»: dhjetë petkat e dinastisë Goryeo ribashkohen në Cleveland për herë të parë që nga vitet ’60
Ekspozita “Ten Kings of Hell: The Afterlife in Medieval Korea” hap dyert sot në Cleveland Museum of Art me 10 petkat e Goryeo-së të ribashkuara për herë të parë që nga vitet ’60.
Cleveland Museum of Art në Ohio të SHBA-së hap sot, më 11 tetor 2026, për publikun ekspozitën ndërkombëtare “Ten Kings of Hell: The Afterlife in Medieval Korea”, të organizuar në partneritet me Muzeun Kombëtar të Koresë, siç njofton institucioni amerikan. Ekspozita, që do të qëndrojë e hapur deri më 3 janar 2027, përshkruan sesi koreanët mesjetarë e imagjinonin botën përtej vdekjes, me vepra të rralla nga dinastia Goryeo (918–1392).
Ekspozita shpaloset në tri seksione që gjurmojnë kalimin e shpirtit nga vdekja, përmes purgatorit, deri te parajsa budiste. Në qendër të saj është ribashkimi historik i një seti të shpërndarë prej dhjetë petkash varëse Goryeo që përshkruajnë Dhjetë Mbretërit e Ferrit — të sjella së bashku për herë të parë që nga vitet ’60, një mundësi e rrallë për të përjetuar sekuencën panoramike të gjykimit dhe shpëtimit ashtu si mund të varej në mjedisin e saj fillestar ritual. Sipas traditës budiste, Dhjetë Mbretërit shërbejnë si gjyqtarë të të vdekurve, duke vendosur për fatin, ndëshkimet dhe rrugën e rilindjes së tyre.
Dy piktura budiste Goryeo bëjnë debutimin e tyre publik: “Avalokiteśvara”, e atribuar rishtazi periudhës Goryeo, dhe “Kṣitigarbha”, e cila nuk është ekspozuar kurrë më parë. Krahas veprave mesjetare, ekspozita përfshin edhe vepra bashkëkohore që nënvizojnë pyetjet ekzistenciale të njerëzimit: “Bending Willow Branches” (2025) e Anicka Yi-t në hyrje, “Belated Bosal” (2019) e Park Chan-kyong-ut mbi katastrofat mjedisore të shkaktuara nga njeriu, “The Third King of Hell Afterimage” (2025) e Gala Porras-Kim-it — fituese e çmimit MacArthur 2025 — reinterpretimi i saj i një petke dikur të humbur, që e bëri të mundur ribashkimin, si dhe videoja “Tidal” (2026) e Qian Li-t.
Programi shoqërues përfshin simpoziumin dyditor “The Rise of the Ten Kings of Hell on the Silk Road”, të planifikuar më 20–21 nëntor 2026. Ekspozita është përfshirë nga Artforum në listën e saj të 27 ekspozitave ndërkombëtare për t’u parë këtë vjeshtë. Një katalog i pasur me ilustrime i autorëve Sooa Im McCormick dhe Yukio Lippit botohet nga Yale University Press.
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