Hapet ura më e gjatë në Finlandë, vetëm për këmbësorë dhe çiklistët
Helsinki ka inauguruar urën më të gjatë dhe më të lartë në Finlandë, e cila shtrihet 1,191 metra dhe lidh zonat Korkeasaari dhe Kruunuvuorenranta.
Ndryshe nga shumica e urave, ajo nuk do të përdoret nga makinat, por është e dedikuar vetëm për këmbësorët, çiklistët dhe transportin publik.
Ura e re redukton ndjeshëm distancën mes Kruunuvuorenranta dhe qendrës së qytetit, duke e ulur nga 11 kilometra në rreth 5.5 kilometra. Kryebashkiaku i Helsinkit, Daniel Sazonov, e cilësoi atë si një pikë referimi të re që do të tërheqë vizitorë dhe do të ndryshojë mënyrën si lidhen zonat e qytetit.
Mbi 50,000 persona e vizituan urën gjatë fundjavës së hapjes, duke treguar interes të madh për projektin.
Ndërkohë, Helsinki po pasurohet edhe me atraksione të tjera, përfshirë rihapjen e sallës historike të notit Yrjönkatu, hapjen e një vile tradicionale në Muzeun e Hapur Seurasaari, një restorant të ri në stacionin qendror dhe hotelin luksoz Ëaldorf Astoria Helsinki.
