EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,413 ▼ -0.79% ETH $2,307 ▼ -0.67% XRP $1.4191 ▼ -0.62% SOL $85.1600 ▼ -0.68%
Hapet ura më e gjatë në Finlandë, vetëm për këmbësorë dhe çiklistët
Hapet ura më e gjatë në Finlandë, vetëm për këmbësorë dhe çiklistët

Helsinki ka inauguruar urën më të gjatë dhe më të lartë në Finlandë, e cila shtrihet 1,191 metra dhe lidh zonat Korkeasaari dhe Kruunuvuorenranta.

Helsinki ka inauguruar urën më të gjatë dhe më të lartë në Finlandë, e cila shtrihet 1,191 metra dhe lidh zonat Korkeasaari dhe Kruunuvuorenranta.

Ndryshe nga shumica e urave, ajo nuk do të përdoret nga makinat, por është e dedikuar vetëm për këmbësorët, çiklistët dhe transportin publik.

Ura e re redukton ndjeshëm distancën mes Kruunuvuorenranta dhe qendrës së qytetit, duke e ulur nga 11 kilometra në rreth 5.5 kilometra. Kryebashkiaku i Helsinkit, Daniel Sazonov, e cilësoi atë si një pikë referimi të re që do të tërheqë vizitorë dhe do të ndryshojë mënyrën si lidhen zonat e qytetit.

Mbi 50,000 persona e vizituan urën gjatë fundjavës së hapjes, duke treguar interes të madh për projektin.

Ndërkohë, Helsinki po pasurohet edhe me atraksione të tjera, përfshirë rihapjen e sallës historike të notit Yrjönkatu, hapjen e një vile tradicionale në Muzeun e Hapur Seurasaari, një restorant të ri në stacionin qendror dhe hotelin luksoz Ëaldorf Astoria Helsinki.

