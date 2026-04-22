Trump njofton zgjatjen e armëpushimit me Iranin: Bllokada detare do të vazhdojë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të martën se SHBA-të po e zgjasin armëpushimin me Iranin me kërkesë të Pakistanit, ndërsa pret një propozim të unifikuar nga Irani.
Në një postim në Truth Social, ai thotë se armëpushimi do të zgjatet “derisa të paraqitet propozimi i tyre dhe të përfundojnë diskutimet, në një mënyrë ose në një tjetër”.
Më parë, Trump tha se armëpushimi do të përfundonte “të mërkurën në mbrëmje sipas kohës së Uashingtonit”, megjithëse nuk dha një kohë specifike.
Ministri i informacionit i Pakistanit tha se armëpushimi do të përfundojë në orën 4:50 të mëngjesit sipas orës pakistaneze të mërkurën në mëngjes. Kjo do të kishte ndodhur ora 7:50 e mbrëmjes në Uashington sonte, shumë më shpejt sesa pretendimi i Trump.
“Bazuar në faktin se Qeveria e Iranit është e përçarë seriozisht, jo në mënyrë të papritur, dhe me kërkesë të Feldmarshal Asim Munir dhe Kryeministrit Shehbaz Sharif të Pakistanit, na është kërkuar të shtyjmë sulmin tonë ndaj Shtetit të Iranit deri në kohën kur udhëheqësit dhe përfaqësuesit e tyre të mund të dalin me një propozim të unifikuar. Prandaj, e kam udhëzuar ushtrinë tonë që të vazhdojë bllokadën dhe, në të gjitha aspektet e tjera, të mbetet e gatshme dhe e aftë, dhe për këtë arsye do ta zgjas armëpushimin deri në kohën kur të paraqitet propozimi i tyre dhe të përfundojnë diskutimet, në një mënyrë ose në një tjetër”, shkroi Trump në Truth Social.
