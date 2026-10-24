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Kosova

Hendbollistet e Kosovës kalojnë në raundin e fundit të kualifikimeve për Botërorin 2027, pavarësisht humbjes ndaj Estonisë

Kombëtarja e femrave në hendboll siguroi për herë të tretë radhazi kalimin në raundin e fundit të kualifikimeve për Botërorin 2027, falë fitores 39:22 në ndeshjen e parë ndaj Estonisë, ndonëse ndeshjen e kthimit në Prishtinë e humbi 25:27.

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Hendbollistet e Kosovës kanë bërë një tjetër hap të rëndësishëm drejt Kampionatit Botëror 2027, duke siguruar për herë të tretë radhazi kualifikimin në raundin e fundit të kualifikimeve për ngjarjen më të madhe të hendbollit botëror, siç njofton Telegrafi.

Në ndeshjen e kthimit, të zhvilluar të shtunën në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë, “Dardanet” u mposhtën nga Estonia me rezultat 25:27, por epërsia prej 17 golash nga fitorja bindëse 39:22 e së premtes rezultoi vendimtare për avancimin. Pjesa e parë e takimit përfundoi baras, 14:14, ndërsa në pjesën e dytë Estonia krijoi epërsi deri në pesë gola rreth minutës së 50-të.

Kosova reagoi në vazhdim, duke përmirësuar lojën në mbrojtje dhe duke qenë më efikase në sulm, dhe e ngushtoi diferencën, por nuk arriti ta shmangte humbjen. Megjithatë, rezultati i ndeshjes së parë bëri që kualifikimi i kombëtares të mos rrezikohej.

Ky është një sukses i rëndësishëm edhe për përzgjedhësin kroat Nenad Shoshtaric, i cili e ka udhëhequr Kosovën edhe në Lojërat Mesdhetare, ku kombëtarja ishte paraqitur kryesisht me lojtare të reja. Për të, dy ndeshjet ndaj Estonisë ishin sfidat e para të rëndësishme në këtë rrugëtim, të cilat Kosova i kaloi me sukses.

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