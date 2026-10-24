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25 Tet 2026
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Kronika

Ditmir Bushati për protestat: As dhuna dhe as brutaliteti policor nuk janë zgjidhje për situatën aktuale

· 1 min lexim

Ditmir Bushati, ish ministër i Jashtëm ka reaguar lidhur me protestat në vend duke shprehur shqetësimin e përdorimit të mjeteve të ndryshme, duke shkaktuar përleshje dhe rrezik per jeten.

Bushati shkruan se as dhuna policore nuk është një zgjidhje që kjo situatë aktuale të kapërcehet.

Reagimi i plote:

Gaz lotsjellës, tym, kokteje molotovi, rrahje, alarme, fishekzjarre, shkopinj gome, plumba gome, sprej me piper, përleshje. Skena trazirash nga Tirana ndërsa protestat e studentëve vazhdojnë. As dhuna dhe as brutaliteti policor nuk ofrojnë një zgjidhje për të kapërcyer situatën aktuale të vështirë.

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