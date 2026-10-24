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24 Tet 2026
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Dron rus godet një pallat në Synelnykove: tre të vrarë dhe 12 të plagosur, mes tyre një vajzë 11-vjeçare

Një dron rus goditi qytetin Synelnykove në rajonin e Dnipropetrovskut. Tre persona u vranë dhe 12 u plagosën, mes tyre një vajzë 11-vjeçare; nga goditja mori flakë kati i katërt i një pallati dhe u dëmtuan një dyqan e automjete, njoftoi kreu i administratës rajonale, Oleksandr Hanzha.

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Ambulancë në Ukrainë (Foto: Ukrinform)

Një dron rus goditi të shtunën qytetin Synelnykove në rajonin e Dnipropetrovskut, duke vrarë tre persona dhe plagosur 12 të tjerë, siç njofton Ukrinform. Nga goditja mori flakë kati i katërt i një pallati banimi dhe u dëmtuan një dyqan e automjete.

“Tre persona u vranë, të paktën tetë u plagosën. Rusët goditën Synelnykoven me dron. Mori flakë kati i katërt i një pallati; u dëmtuan një dyqan dhe automjete”, shkroi në Telegram kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Dnipropetrovskut, Oleksandr Hanzha, sipas Ukrinform. Mes të plagosurve është edhe një vajzë 11-vjeçare.

Më pas Hanzha saktësoi se numri i të plagosurve u rrit në 12, pesë prej të cilëve ndodhen në spital. “Dy gra dhe një burrë janë në gjendje të rëndë; po operohen tani dhe më pas do të dërgohen në spitalin rajonal në Dnipro”, tha ai. Më herët ishte raportuar se një grua 50-vjeçare dhe një burrë 70-vjeçar ndodheshin në gjendje të rëndë.

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