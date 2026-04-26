Hezbollahu: Izraeli po shkel armëpushimin
Hezbollahu i Libanit ka akuzuar Izraelin për shkelje të armëpushimit dhe ka paralajmëruar se shkeljet do të hasen në rezistencë. Në një deklaratë,
Në një deklaratë, Hezbollahu hodhi poshtë akuzat e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu se veprimet e grupit po kërcënonin armëpushimin midis Izraelit dhe Libanit, ndërsa u zotua të godiste “fuqishëm” grupin e mbështetur nga Irani.
Hezbollahu tha se sulmet e tij ndaj trupave izraelite brenda Libanit ishin një “përgjigje legjitime ndaj shkeljeve të armëpushimit”.
