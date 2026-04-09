Hezbollahu konfirmon vazhdimin e sulmeve kundër Izraelit
Grupi islamist, Hezbollahu i mbështetur nga Irani është zotuar të vazhdojë sulmet ndaj Izraelit – pas sulmeve ajrore vdekjeprurëse izraelite në Liban.
“Në përgjigje të asaj që milicia e quajti një “shkelje të armëpushimit” nga Izraeli, Hezbollahu tha se kishte bombarduar Kibbutzin Manara në Izraelin verior gjatë natës”, sipas një deklarate të lëshuar sot në mëngjes.
Hezbollahu tha se sulmet e saj hakmarrëse ndaj Izraelit do të vazhdojnë derisa të ndalet agresioni izraelito-amerikan.
“Të paktën 182 persona u vranë dje në sulmet ajrore izraelite në Liban”, sipas Ministrisë së Shëndetësisë libaneze.
Pavarësisht armëpushimit dyjavor të rënë dakord në luftën e Iranit midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, Izraeli tha se do të vazhdojë sulmet e tij ndaj Hezbollahut.
Ndryshe nga Irani, SHBA-ja gjithashtu nuk e sheh Libanin të përfshirë në armëpushimin dyjavor të rënë dakord.
“Irani tani po shqyrton tërheqjen nga armëpushimi për shkak të sulmeve të vazhdueshme të Izraelit ndaj Hezbollahut”, raportoi agjencia iraniane e lajmeve “Fars”.
Izraeli kreu dje sulme të gjera dhe të papritura në të gjithë Libanin, ndërsa kryeministri Benjamin Netanyahu mohoi armëpushimin e zbatuar në operacionet izraelite në Liban.
Sipas ushtrisë izraelite, sulmi kishte në shënjestër komandantët dhe infrastrukturën ushtarake të Hezbollahut.
Megjithatë, autoritetet libaneze thanë se shumë civilë u vranë ose u plagosën.
Pas fillimit të luftës me Iranin, Hezbollahu gjithashtu rifilloi sulmet e tij ndaj Izraelit në fillim të marsit.
Izraeli u përgjigj me sulme ajrore masive dhe operacione tokësore në Liban.
Hezbollahu konsiderohet aleati më i rëndësishëm i Iranit në rajon. //a.i/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.