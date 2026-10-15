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Kosova

Hoti në Javën e Shkopit të Bardhë: Mbështetja për personat e verbër nuk kufizohet vetëm te ndihma financiare

Në konferencën në Prishtinë për personat e verbër dhe me vështirësi në të pamur u tha se gjatë 2024–2026 janë shtypur mbi 2.190 dokumente në shkrimin Braille për mbi 800 përfitues, ndërsa Shoqata e të Verbërve kërkon më shumë fonde për shërbime.

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Ministri i Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Çlirimtare, Andin Hoti, mori pjesë të enjten në konferencën e organizuar në Prishtinë me rastin e Javës Ndërkombëtare të Njeriut me Shkop të Bardhë, ku u diskutuan nevojat dhe të drejtat e personave të verbër dhe atyre me vështirësi në të pamur. Konferenca u organizua nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, në bashkëpunim me Shoqatën e të Verbërve të Kosovës, siç njofton Klan Kosova.

Në adresimin e tij, ministri Hoti theksoi përkushtimin e Qeverisë për mbështetjen dhe avancimin e të drejtave të kësaj kategorie, duke vënë në pah mbështetjen e vazhdueshme financiare dhe shërbimet sociale që ofrohen për personat e verbër, përfshirë kompensimin për shoqëruesit personalë sipas kategorive të përcaktuara me ligj. Sipas tij, mënyra se si një shtet i trajton personat me aftësi të kufizuara tregon nivelin e barazisë, solidaritetit dhe drejtësisë së asaj shoqërie, prandaj angazhimi i Qeverisë nuk është kufizuar vetëm në mbështetjen financiare.

Sipas raportimit të KosovaPress, kryesuesi i konferencës dhe përfaqësuesi i Zyrës për Qeverisje të Mirë, Habit Hajredini, bëri të ditur se gjatë periudhës 2024–2026 janë shtypur mbi 2.190 kopje dokumentesh, legjislacioni dhe politikash në shkrimin Braille, nga të cilat kanë përfituar mbi 800 persona të verbër. Materialet janë shpërndarë në 11 shoqata apo degë të personave të verbër në Kosovë dhe në një bibliotekë, ndërsa vlera e realizuar buxhetore për këtë shërbim ka kaluar 68 mijë euro.

Përfaqësuesi i Shoqatës së të Verbërve të Kosovës, Bekim Krasniqi, vlerësoi kontributin e Ministrisë në ofrimin e shërbimeve sociale, por theksoi se mbështetja ende nuk është e mjaftueshme për përmbushjen e nevojave të personave të verbër. Ai kërkoi që në të ardhmen fondet për shërbime ndaj këtij komuniteti të shtohen, në mënyrë që këta persona të jenë sa më të integruar dhe të pavarur, si dhe kontribuues në shoqëri përmes punës dhe debatit publik.

Ministri Hoti përmendi edhe rritjen e përfitimeve financiare në vitin 2024, përfshirë kompensimin për shoqëruesit personalë të personave të verbër, dhe theksoi vëmendjen e veçantë për përfshirjen e personave të verbër në tregun e punës. Në këtë drejtim, Ministria, përmes Agjencisë së Punësimit të Kosovës dhe Qendrave të Aftësimit Profesional, synon të krijojë më shumë mundësi për aftësim, punësim dhe pavarësi ekonomike për këtë kategori.

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