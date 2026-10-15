Abdixhiku konfirmon se LDK do të marrë pjesë në Grupin Punues për Gjykatën Speciale
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) do të marrë pjesë në grupin punues të formuar për të hartuar mbrojtjen në shkallën e dytë në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) në Dhomat e Specializuara në Hagë.
Këtë e ka konfirmuar kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, i cili ka bërë të ditur se për përfaqësimin e partisë në këtë grup i ka kërkuar shefes së Grupit Parlamentar që të propozojë akademikun Kujtim Shala.
Abdixhiku ka thënë se në rast se Shala nuk mund të marrë pjesë, LDK-ja do të përfaqësohet nga deputetja Jehona Lushaku-Sadriu.
“Po natyrisht, do të marrim pjesë. I kërkova shefes së grupit parlamentar që të propozojë akademik, Kujtim Shalën. Nëse akademiku Kujtim Shala nuk mund të marrë pjesë, atëherë me siguri do të jetë vetë Jehona Lushaku-Sadriu”, ka deklaruar Abdixhiku.
Ai ka vlerësuar se përpjekjet e përbashkëta në këtë drejtim janë të mirëseardhura, por ka paralajmëruar kundër nismave që, sipas tij, nuk kanë efekt juridik dhe mund të krijojnë pritshmëri të pabazuara te qytetarët.
“Çdo përpjekje e përbashkët kombëtare është e mirëseardhur, për aq sa nuk i mashtrojmë qytetarët e Kosovës me iniciativa që s’kanë efekt juridik, gjithçka tjetër është e pranueshme”, ka thënë kreu i LDK-së.
Pjesëmarrja e LDK-së në grupin punues vjen në kuadër të përpjekjeve për të koordinuar angazhimet lidhur me fazën e dytë të procesit gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë./Telegrafi.
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