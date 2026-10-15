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15 Tet 2026
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Kosova

Abdixhiku konfirmon se LDK do të marrë pjesë në Grupin Punues për Gjykatën Speciale

· 2 min lexim

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) do të marrë pjesë në grupin punues të formuar për të hartuar mbrojtjen në shkallën e dytë në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) në Dhomat e Specializuara në Hagë.

Këtë e ka konfirmuar kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, i cili ka bërë të ditur se për përfaqësimin e partisë në këtë grup i ka kërkuar shefes së Grupit Parlamentar që të propozojë akademikun Kujtim Shala.

Abdixhiku ka thënë se në rast se Shala nuk mund të marrë pjesë, LDK-ja do të përfaqësohet nga deputetja Jehona Lushaku-Sadriu.

“Po natyrisht, do të marrim pjesë. I kërkova shefes së grupit parlamentar që të propozojë akademik, Kujtim Shalën. Nëse akademiku Kujtim Shala nuk mund të marrë pjesë, atëherë me siguri do të jetë vetë Jehona Lushaku-Sadriu”, ka deklaruar Abdixhiku.

Ai ka vlerësuar se përpjekjet e përbashkëta në këtë drejtim janë të mirëseardhura, por ka paralajmëruar kundër nismave që, sipas tij, nuk kanë efekt juridik dhe mund të krijojnë pritshmëri të pabazuara te qytetarët.

“Çdo përpjekje e përbashkët kombëtare është e mirëseardhur, për aq sa nuk i mashtrojmë qytetarët e Kosovës me iniciativa që s’kanë efekt juridik, gjithçka tjetër është e pranueshme”, ka thënë kreu i LDK-së.

Pjesëmarrja e LDK-së në grupin punues vjen në kuadër të përpjekjeve për të koordinuar angazhimet lidhur me fazën e dytë të procesit gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë./Telegrafi.

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