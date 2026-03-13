Hungaria do të deklasifikojë raportin e sigurisë, pasi Orbán pretendon se Ukraina po financon në mënyrë të paligjshme kundërshtarin e tij
Qeveria e Hungarisë do të deklasifikojë një raport të sigurisë kombëtare që kryeministri populist thotë se do të vërtetojë se sfiduesi i tij kryesor politik ka marrë financim të paligjshëm nga Ukraina, tha një ministër të enjten.
Kryeministri Viktor Orbán përballet me sfidën më të madhe politike të karrierës së tij në zgjedhjet e muajit të ardhshëm, ku ai është në shumicën e sondazheve pas kundërshtarit të tij të qendrës së djathtë, Péter Magyar dhe partisë së tij Tisza.
Ndërsa afrohen zgjedhjet e 12 prillit, Orbán – i cili mban marrëdhënie të përzemërta me Kremlinin – është mbështetur gjithnjë e më shumë në një fushatë agresive anti-Ukrainë që pretendon se Kievi, Bashkimi Evropian dhe Tisza janë pjesë e një komploti për të rrëzuar qeverinë e tij dhe për të instaluar një qeveri që merr vendime më të favorshme për Ukrainën.
Orbán ka pohuar vazhdimisht se Ukraina po financon Tiszën, pa dhënë prova për akuzat e tij. Në një intervistë në transmetuesin komercial ATV javën e kaluar, udhëheqësi nacionalist tha se shuma “të konsiderueshme” i ishin dhënë Tiszës nga Ukraina për zhvillimin e aplikacioneve të IT-së dhe përpjekjet për mobilizimin e votuesve.
Magjari i mohon akuzat.
Orbán shtoi se pretendimet e tij nuk ishin “supozime, por fakte” që kishte parë në një raport të komitetit të sigurisë kombëtare dhe i inkurajoi gazetarët të kërkonin deklasifikimin e raportit.
“Nuk mendoj se shteti do t’jua fshehë këtë informacion”, tha Orbán.
Të enjten, shefi i stafit të Orbán, Gergely Gulyás, tha në një konferencë për shtyp se “procesi i deklasifikimit është duke u zhvilluar” dhe se raporti do të publikohet “në të ardhmen e parashikueshme”.
Fushata anti-Ukrainë
Me vetëm katër javë deri në zgjedhje dhe shumë votues të pakënaqur me një ekonomi kronike në stanjacion, shërbimet sociale në rënie dhe akuzat e përhapura për korrupsion, Orbán e ka hedhur çështjen e votës si ekzistenciale për të ardhmen e Hungarisë.
Mesazhi qendror i fjalimit të Orbán është se një qeveri e re do ta falimentonte Hungarinë duke mbështetur Ukrainën kundër pushtimit të Rusisë dhe do t’i dërgonte të rinjtë e Hungarisë drejt vdekjes në vijën e frontit. Fushata, e mbushur me dezinformata, është mbështetur shumë në fotografi dhe video të gjeneruara nga inteligjenca artificiale.
Qeveria e Orbán ka përdorur gjithashtu fonde publike për të mbuluar vendin në tabela reklamuese që paraqesin një imazh të manipuluar nga inteligjenca artificiale të Presidentit ukrainas Voldodymyr Zelenskyy duke shfaqur një buzëqeshje të zymtë. Mbishkrimi thotë: “Nuk do ta lëmë Zelenskyy të qeshë i fundit!”
Ndërkohë, Magyar, një avokat 44-vjeçar dhe një ish-njeri i brendshëm brenda partisë Fidesz të Orbán, ka paralajmëruar për përpjekje të mundshme nga shërbimet e inteligjencës ruse për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve në favor të Orbán.
Partia Tisza nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Qeveria e Orbán ka kundërshtuar fuqimisht ndihmën financiare dhe ushtarake të BE-së për Ukrainën dhe është zotuar se do të vërë veton ndaj çdo hapi të BE-së drejt pranimit të saj në bllok.
Hungaria kohët e fundit vuri veton ndaj një raundi të ri sanksionesh të BE-së kundër Rusisë dhe bllokoi një kredi të madhe prej 90 miliardë eurosh (104 miliardë dollarë) për Kievin në hakmarrje për një ndërprerje të dërgesave të naftës ruse në të gjithë Ukrainën.
Orbán ka vendosur gjithashtu forca ushtarake në vende kyçe të infrastrukturës energjetike në të gjithë Hungarinë, duke akuzuar Ukrainën për planifikimin e ndërprerjeve.
Javën e kaluar, komando të maskuar nga Qendra Kundër Terrorizmit e Hungarisë arrestuan shtatë punonjës të bankës shtetërore ukrainase dhe sekuestruan dy automjete të blinduara që mbanin 40 milionë dollarë amerikanë, si dhe 35 milionë euro dhe 9 kilogramë (19.8 paund) ar.
Punonjësit e bankës u deportuan në Ukrainë pas më shumë se një dite në paraburgim, por paratë dhe ari, me vlerë rreth 82 milionë dollarë, qëndruan në Hungari.
Veprimi e zemëroi Ukrainën, e cila tha se ngarkesa që udhëtonte nga Austria në Ukrainë përmes Hungarisë ishte pjesë e shërbimeve të rregullta midis bankave shtetërore. Ministri i jashtëm i Ukrainës akuzoi Hungarinë për “terrorizëm shtetëror” dhe “marrje pengjesh”.
