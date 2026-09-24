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Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t lëshojnë gjashtë raketa balistike ndaj Arabisë Saudite — koalicioni i rrëzon, sistemi grek Patriot intercepton raketë dhe dron mbi Yanbu

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite thotë se ka shkatërruar gjashtë raketa balistike të lëshuara nga Huthi-t; alarmet e mbrojtjes civile u lëshuan në Mekë, Tabuk, Xheda, Yanbu dhe Taif, ndërsa personeli grek me sistemin Patriot interceptoi një raketë dhe një dron mbi rajonin e Yanbu-së.

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Lëshues raketash i sistemit Patriot në shkretëtirë (foto ilustruese). Që nga viti 2021 Greqia operon një bateri Patriot të prodhuar në SHBA në Arabinë Saudite. (Foto: Wikimedia Commons)

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen thotë se forcat e tij kanë rrëzuar gjashtë raketa balistike të lëshuara nga grupi Huthi. Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Malki, deklaroi se “përshkallëzimi dhe shkeljet nga milicia terroriste Huthi do të trajtohen me vendosmëri”.

Pas lëshimeve, Mbrojtja Civile saudite lëshoi për pak kohë alarme rreziku për qytetin e shenjtë të Mekës, rajonin veriperëndimor të Tabukut, zonat e Detit të Kuq të Xhedës dhe Yanbu-së, si dhe zonën jugore të Taifit.

Në të njëjtën kohë, personeli ushtarak grek interceptoi një raketë balistike dhe një dron mbi Arabinë Saudite falë sistemit të tyre të mbrojtjes ajrore, raporton agjencia Reuters duke cituar burime greke të sigurisë. Incidenti ndodhi në rajonin më të gjerë të Yanbu-së, ku ndodhen objekte të mëdha përpunimi nafte. Kjo është hera e pestë që sistemi i operuar nga Greqia përdoret në luftim që kur SHBA dhe Izraeli nisën luftën ndaj Iranit në fund të shkurtit.

Që nga viti 2021, Greqia operon në Arabinë Saudite një bateri mbrojtjeje ajrore Patriot të prodhuar në SHBA, në kuadër të një marrëveshjeje për mbrojtjen e objekteve energjetike të mbretërisë — një tregues i rolit gjithnjë e më të zgjeruar ushtarak të aleatëve evropianë në mbrojtjen e infrastrukturës energjetike të Gjirit.

Ndërkohë, ministri i Jashtëm i Egjiptit, Badr Abdelatty, i tha Al Jazeera-s se “siguria e Arabisë Saudite është pjesë integrale e sigurisë rajonale dhe Egjipti qëndron pranë mbretërisë” — një shenjë e re e solidaritetit arab me Rijadin ndërsa konflikti përshkallëzohet.

Burimi: Al Jazeera

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