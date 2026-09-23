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Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t paralajmërojnë: Do të godasim asetet amerikane nëse SHBA-ja i bashkohet luftës në Jemen

Paralajmërimi erdhi pas raportimit të NYT se Trump anuloi sulme në minutën e fundit.

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Mbështetës të Huthi-t në një protestë kundër sulmeve ajrore në Jemen. Foto: Wikimedia Commons (domen publik).

Huthi-t nuk do të hezitojnë të sulmojnë interesat amerikane në Lindjen e Mesme nëse Uashingtoni i bashkohet konfliktit të Jemenit në mbështetje të Arabisë Saudite, paralajmëroi të mërkurën një zyrtar ushtarak i grupit rebel.

“Nëse Amerika guxon të ndërhyjë ushtarakisht me flotat e saj ose përpiqet të marrë kontrollin e Bab al-Mandebit, është vijë e kuqe për ta dhe për këdo tjetër… Do të luftojmë për të”, i tha Abed Mohammed al-Thawr agjencisë së lajmeve AFP në kryeqytetin jemenas Sanaa.

“Nëse Amerika luan kumarin e mbështetjes së Arabisë Saudite me sulme ajrore ose mbështetje ajrore… do t’i konsiderojmë objektiva çdo interes amerikan rreth nesh”, shtoi zyrtari rebel.

Marshim i Huthi-t në Jemen; grupi paralajmëroi se do të godasë asetet amerikane nëse SHBA-ja i bashkohet luftës në Jemen. Foto: Wikimedia Commons (domen publik).

Deklarata vjen pas raportimit të gazetës New York Times se Shtetet e Bashkuara ishin përgatitur të dielën të lëshonin sulme ndaj Huthi-t, por në minutën e fundit kishin vendosur të mos i kryenin — presidenti Donald Trump i anuloi ato gjatë fundjavës së kaluar.

Paralajmërimi mbërrin në një moment përshkallëzimi të luftimeve në Jemen: forcat qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite dhe rebelët Huthi po përleshen për malet strategjike Kahboub pranë Bab al-Mandebit, ngushticës kyçe që lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit. Kontrolli i kësaj ngushtice është kthyer në një nga frontet më të nxehta të konfliktit më të gjerë SHBA–Iran.

Huthi-t, të mbështetur nga Irani, kanë zgjeruar ndjeshëm praninë e tyre përgjatë bregut perëndimor të Jemenit në javët e fundit, ndërsa koalicioni saudit ka kryer qindra sulme ajrore në përgjigje. Një përfshirje e drejtpërdrejtë ushtarake amerikane do ta zgjeronte ndjeshëm konfliktin përtej Gjirit Persik.

Zhvillimi vjen paralelisht me diplomacinë në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, ku SHBA-ja dhe Irani kanë zhvilluar takime përmes ndërmjetësve për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit — por paralajmërimi i Huthi-t tregon se fronti i Jemenit mbetet po aq shpërthyes.

Burimi: Al Jazeera

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