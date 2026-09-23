Huthi-t paralajmërojnë: Do të godasim asetet amerikane nëse SHBA-ja i bashkohet luftës në Jemen
Paralajmërimi erdhi pas raportimit të NYT se Trump anuloi sulme në minutën e fundit.
Huthi-t nuk do të hezitojnë të sulmojnë interesat amerikane në Lindjen e Mesme nëse Uashingtoni i bashkohet konfliktit të Jemenit në mbështetje të Arabisë Saudite, paralajmëroi të mërkurën një zyrtar ushtarak i grupit rebel.
“Nëse Amerika guxon të ndërhyjë ushtarakisht me flotat e saj ose përpiqet të marrë kontrollin e Bab al-Mandebit, është vijë e kuqe për ta dhe për këdo tjetër… Do të luftojmë për të”, i tha Abed Mohammed al-Thawr agjencisë së lajmeve AFP në kryeqytetin jemenas Sanaa.
“Nëse Amerika luan kumarin e mbështetjes së Arabisë Saudite me sulme ajrore ose mbështetje ajrore… do t’i konsiderojmë objektiva çdo interes amerikan rreth nesh”, shtoi zyrtari rebel.
Deklarata vjen pas raportimit të gazetës New York Times se Shtetet e Bashkuara ishin përgatitur të dielën të lëshonin sulme ndaj Huthi-t, por në minutën e fundit kishin vendosur të mos i kryenin — presidenti Donald Trump i anuloi ato gjatë fundjavës së kaluar.
Paralajmërimi mbërrin në një moment përshkallëzimi të luftimeve në Jemen: forcat qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite dhe rebelët Huthi po përleshen për malet strategjike Kahboub pranë Bab al-Mandebit, ngushticës kyçe që lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit. Kontrolli i kësaj ngushtice është kthyer në një nga frontet më të nxehta të konfliktit më të gjerë SHBA–Iran.
Huthi-t, të mbështetur nga Irani, kanë zgjeruar ndjeshëm praninë e tyre përgjatë bregut perëndimor të Jemenit në javët e fundit, ndërsa koalicioni saudit ka kryer qindra sulme ajrore në përgjigje. Një përfshirje e drejtpërdrejtë ushtarake amerikane do ta zgjeronte ndjeshëm konfliktin përtej Gjirit Persik.
Zhvillimi vjen paralelisht me diplomacinë në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, ku SHBA-ja dhe Irani kanë zhvilluar takime përmes ndërmjetësve për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit — por paralajmërimi i Huthi-t tregon se fronti i Jemenit mbetet po aq shpërthyes.
Burimi: Al Jazeera
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