I akuzuar për vrasjen e Egli Progës, arrestohet Denis Meçe pasi theu masën “arrest në shtëpi”! Në pranga edhe kushëriri i tij
Denis Meçe është arrestuar nga Policia e Pogradecit, pasi dyshohet se ka shkelur masën e sigurisë “arrest në shtëpi”. Sipas burimeve policore, së bashku me të është arrestuar edhe një kushëri i tij për moskallëzim krimi.
Burimet bëjnë me dije se Meçe është konstatuar jashtë banesës, duke lëvizur me automjet, në kundërshtim me masën e sigurisë të caktuar nga gjykata.
Meçe është një nga të akuzuarit për vrasjen e Egli Progës dhe, së bashku me të pandehurit e tjerë, po gjykohej në masën e sigurisë “arrest në shtëpi”.
Pak ditë më parë, Gjykata e Korçës rrëzoi kërkesën e të pandehurve për gjykim të shkurtuar, duke vendosur vijimin e procesit gjyqësor sipas procedurës së zakonshme për çështjen e vrasjes së Egli Progës.
Egli Proga u vra në një bar-kafe në Pogradec më 10 gusht të vitit 2024. Dy të dyshuarit, Denis Meçe dhe Leonidha Guçe, akuzohen për vrasje me dashje të kryer në bashkëpunim, të cilët ndodheshin nën masën e sigurisë “arrest në shtëpi”, të cilën Meçe e shkeli atë.
Ndërsa tre të tjerët, Arjan Manellari, Voltan Shkulaku dhe Andi Shkulaku, janë nën masën e sigurisë “detyrim paraqitjeje” për moskallëzim krimi.
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