Burg përjetë për vrasësin e së bijës, mesazhi i nënës së Ilaria Sulës: Djemtë duhet t’i respektojnë vajzat
Pas shpalljes së vendimit të dënimit me burg përjetë për Mark Samson, 24-vjeçarin që vrau studenten shqiptare Ilaria Sula, nëna e saj, ka dhënë një mesazh për mediat italiane.
Mes lotësh e ngashërimash, Gëzime Sula shprehet se djemtë duhet t’i respektojnë e duan vajzat. Më pas, shpreson se dënimi i autorit do ta ketë qetësuar shpirtin e së bijës.
“Duhet t’i respektojnë vajzat. Duhet t’i respektojnë, duhet t’i duan, t’u japin dashuri. Mendoj se vajza ime meriton të jetë në paqe”, thotë ajo.
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