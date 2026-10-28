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28 Tet 2026
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Europa

Burg përjetë për vrasësin e së bijës, mesazhi i nënës së Ilaria Sulës: Djemtë duhet t’i respektojnë vajzat

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Pas shpalljes së vendimit të dënimit me burg përjetë për Mark Samson, 24-vjeçarin që vrau studenten shqiptare Ilaria Sula, nëna e saj, ka dhënë një mesazh për mediat italiane.

Mes lotësh e ngashërimash, Gëzime Sula shprehet se djemtë duhet t’i respektojnë e duan vajzat. Më pas, shpreson se dënimi i autorit do ta ketë qetësuar shpirtin e së bijës.

“Duhet t’i respektojnë vajzat. Duhet t’i respektojnë, duhet t’i duan, t’u japin dashuri. Mendoj se vajza ime meriton të jetë në paqe”, thotë ajo.

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