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28 Tet 2026
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Politika

Rama përsërit ftesën për dialog, protesta studentore hyn në ditën e 16-të

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Kryeministri Edi Rama vijon t’u kërkojë studentëve të ulen në tryezën e dialogut, ndërsa protesta kundër qeverisë hyn në ditën e 16-të, pa shenja tërheqjeje nga kërkesa për largimin e tij.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka publikuar sërish pamje të ulëseve të vendosura përpara Kryeministrisë, duke përsëritur ftesën për bisedime me studentët dhe të rinjtë që prej ditësh protestojnë kundër qeverisë.

Megjithatë, thirrjet e kryeministrit nuk kanë sjellë deri më tani një ndryshim të qëndrimit të protestuesve, të cilët kanë refuzuar formatin e dialogut të propozuar nga qeveria. Protesta, e nisur me shqetësimet për arsimin dhe kushtet e studentëve, është zgjeruar duke marrë një karakter politik, me kërkesën për dorëheqjen e Ramës në qendër të saj.

Nga ana e tij, kreu i qeverisë ka deklaruar se është i gatshëm të diskutojë me studentët, por ka përjashtuar mundësinë e largimit nga detyra. Rama e mbështet qëndrimin e tij te mandati i marrë përmes zgjedhjeve, duke argumentuar se ka një kontratë me qytetarët.

Ndërkohë, protestat në Tiranë janë shoqëruar gjatë ditëve të fundit edhe me përplasje mes policisë dhe protestuesve, duke shtuar tensionet për mënyrën se si do të menaxhohet situata.

Në ditën e 16-të, përballja mes qeverisë dhe protestuesve mbetet pa një zgjidhje të dukshme. Rama vijon të insistojë te dialogu, ndërsa studentët dhe të rinjtë këmbëngulin te kërkesa për largimin e tij, duke mos pranuar deri më tani ftesën për bisedime në formatin e propozuar nga kryeministri.

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