I dënuar me 7 vite burg nga Italia, arrestohet 50-vjeçari në Tiranë
Policia e Tiranës ka finalizuar sot në 24 mars operacionin e koduar “Operacionalja 88”, duke vënë në pranga një 50-vjeçar.
B.M, banues në kryeqytet është dënuar me 7 vite burg nga Gjykata e Firences. Ai akuzohet për veprën penale “trafik i lëndëve narkotike”.
Njoftimi i policisë:
Policia e Shtetit
Finalizohet nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, në Departamentin e Policisë Kriminale, operacioni policor i koduar “Operacionalja 88”, për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme të zhvilluara nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, në Tiranë u bë i mundur lokalizimi dhe arrestimi i shtetasit B.M, 50 vjeç, banues në Tiranë.
Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Apelit në Firence, Itali, në vitin 2024, e ka dënuar me 7 vjet burg për veprën penale “trafikim i lëndëve narkotike”, të parashikuar nga Kodi Penal i Italisë.
Arrestimi provizor i këtij shtetasi u krye me qëllim ekstradimin drejt Italisë.
