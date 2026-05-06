Rilindje e vërtetë apo riciklim politik?
Metafora “me lëkurat e vjetra nuk bën dot këpucë të reja” përmbledh një realitet të përsëritur në politikën shqiptare: një përpjekje për t’i dhënë jetë të re të vjetërave, në vend që të ndërtohet diçka krejt e re. Kur diskutohet për “kilometrin e fundit”, shpesh bëhet fjalë jo për një përfundim, por për një justifikim të vazhdimit të mëtejshëm të të njëjtave raste dhe fytyra.
Raporti i kësaj praktike është i dukshëm në diskursin publik; raporton javanews se termini “kilometri i fundit” përdoret si pretekst për të shtyrë ndryshimin, ndërkohë që skena politike mbetet e zënë nga të njëjtët aktorë dhe të njejtat praktika. Kjo strategji e paraqet përvojën e vjetër si garanci për të ardhmen, pavarësisht mungesës së rezultateve të prekshme.
Politika është kthyer në një proces riciklimi: figura të konsumuara dhe argumente të dëshmuara herë pas here ripaktohen dhe shiten si risitë e radhës. Në vend që të kërkohet rinovim i thellë, mundohet të fshehet lodhja dhe boshllëku përmes retorikës dhe propagandës. Ky obstruksion krijon përshtypjen se puna vazhdon, kur në realitet shumë iniciativa janë vetëm ripërsëritje e të njëjtës histori.
Për pasojë, diskutimi nuk është thjesht për simbolet e përdorura, por për mjetet dhe njerëzit që drejtojnë procesin. Një rrugë e re kërkon hapa të rinj dhe njerëz me ide të reja; të vijosh me të njëjtët aktorë dhe të njëjtat praktika do të thotë vetëm të përforcosh stagnimin. Shqipëria nuk mund të lejojë më që koha dhe energjia të shpenzohen në iluzione rinovimi.
Rruga përpara është e qartë: rinovimi i vërtetë kërkon largim të qartë nga e shkuara dhe hapje ndaj alternativave reale. Nëse zgjidhet të vazhdohet me të njëjtën “lëkurë të vjetër”, çdo përpjekje për përparim do të mbetet e pamjaftueshme, siç thekson edhe përsëri javanews në analizat e saj. Pa ndryshim thelbësor, premtimet mbeten vetëm formulime të bukura pa substancë.
