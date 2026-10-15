I dërguari rus Bogdanov: Moska është e gatshme të ndërmjetësojë mes Arabisë Saudite dhe Huthi-ve nën kujdesin e OKB-së
I dërguari special i presidentit rus për Lindjen e Mesme dhe Afrikën, Mikhail Bogdanov, tha se Rusia është në konsultime me të gjitha palët dhe është e gatshme të veprojë si ndërmjetëse mes Arabisë Saudite dhe Huthi-ve, nëse procesi zhvillohet nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara.
Rusia është e gatshme të ndërmjetësojë mes Arabisë Saudite dhe Huthi-ve të Jemenit, deklaroi i dërguari special i presidentit rus për Lindjen e Mesme dhe Afrikën, Mikhail Bogdanov, siç njofton Al Jazeera, duke cituar agjencinë ruse TASS.
Bogdanov tha në një intervistë për një gazetë ruse se Moska po zhvillon konsultime me të gjitha palët e përfshira. Nëse palët janë të interesuara dhe procesi zhvillohet nën kujdesin e Kombeve të Bashkuara, Rusia është e gatshme të veprojë si ndërmjetëse, theksoi ai.
Oferta ruse vjen në ditën kur Këshilli i Sigurimit i OKB-së dënoi ashpër sulmet e Huthi-ve ndaj Arabisë Saudite dhe kërkoi ndalimin e menjëhershëm të përshkallëzimit — deklaratë që Huthi-t e hodhën poshtë brenda pak orësh, duke premtuar vazhdimin e sulmeve derisa të hiqet bllokada saudite mbi Jemenin.
Përplasja mes Riadit dhe Huthi-ve është thelluar ndjeshëm javën e fundit, me sulme raketore ndaj aeroporteve dhe infrastrukturës energjetike saudite dhe me goditjen e pallatit presidencial në Aden. Përpjekjet e mëparshme diplomatike, përfshirë ato të Omanit dhe Pakistanit, nuk kanë arritur deri tani një armëpushim të qëndrueshëm.
Deri në këto momente nuk ka një reagim zyrtar nga Arabia Saudite apo nga Huthi-t për ofertën e Moskës. Diplomacia ndërkombëtare po kërkon rrugë për të ndalur një konflikt që po kërcënon drejtpërdrejt sigurinë energjetike globale, nga ngushtica e Hormuzit deri në Bab al-Mandeb.
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