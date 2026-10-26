I majti i fundit tradicional nuk bie nga froni, Lula fiton garën në Brazil
Triumfi i Lulës bie ndesh me një trend rajonal fitoresh për kandidatët presidencialë të qendrës së djathtë, aleatë me Trumpin. Kjo gjithashtu do të thotë që ekonomia më e madhe e Amerikës Latine ka të ngjarë të vazhdojë të sfidojë kërkesat e Trumpit, pavarësisht presionit të rritjes së tarifave.
Presidenti i Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva, bëri një rikthim dramatik të dielën, duke siguruar një fitore për t’u rizgjedhur me një epërsi prej gati 4.4 milionë votash ndaj kundërshtarit të tij Flávio Bolsonaro, duke i dhënë atij 51.8% të totalit të votave.
81-vjeçari i majtë sfidoi parashikimet për të fituar një mandat të katërt të paprecedentë, duke shmangur një valë konservatore që ka parë shumë vende të Amerikës së Jugut, si Argjentina, Kili, Kolumbia dhe Peruja, të gjitha të zhvendosen djathtas, të mbështetura nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump.
Bolsonaro refuzoi shpejt të pranonte humbjen dhe kërkoi që rezultatet e zgjedhjeve të anuloheshin pas një mbrëmjeje kaosi në disa qendra votimi që pasoi një vendim të minutës së fundit për të zgjatur votimin me dy orë.
Senatori është djali i ish-presidentit të ekstremit të djathtë Jair Bolsonaro, i cili po vuan një dënim me 27 vjet burg për përpjekje për grusht shteti pas humbjes së tij ndaj Lulës në zgjedhjet e fundit të vendit në vitin 2022.
Lula kishte kërkuar zgjatjen e afatit pasi u ankua se autobusët ishin hequr nga qarkullimi në qytete të ndryshme, duke u ndaluar qytetarëve të votonin.
Flavio Bolsonaro kërkoi gjithashtu një zgjatje në disa rajone për shkak të shirave të rrëmbyeshëm, por ai e përshkroi vendimin si “të papranueshëm” dhe një “mashtrim të ndyrë”.
“Është e pamundur të njihen rezultatet. Do të kërkoj anulimin e këtyre zgjedhjeve”, tha ai në një fjalim të shkurtër në Brasília.
Rikthim pas humbjes në raundin e parë
Pas një humbjeje në raundin e parë, e majta u hodh në veprim me tubime masive, duke shpallur “Kurrë më Bolsonaro” dhe duke ripërtërirë strategjinë e saj në mediat sociale.
Asnjë kandidat që humbi raundin e parë nuk ka fituar të dytin në Brazil që nga viti 1989, zgjedhjet e para të drejtpërdrejta pas përfundimit të diktaturës ushtarake të vendit.
Shkalla e abstenimit ra nga raundi i parë, duke rënë nga 21 përqind në 19 përqind.
“Njerëzit shkuan të votonin sepse arritëm t’i bindnim se votimi ishte shumë i rëndësishëm për sigurimin e demokracisë në vend”, tha Lula në komentet e tij të para pas fitores.
Fishekzjarrët dhe vuvuzelat u dëgjuan në Rio de Janeiro, ndërsa mijëra njerëz të veshur me të kuqe, ngjyra e Partisë së Punëtorëve të Lulës, vërshuan në rrugët e Sao Paulos për të festuar.
Fushata e Lulës u mbështet shumë në temën e sovranitetit përballë presionit tregtar dhe diplomatik nga Shtetet e Bashkuara të Trumpit.
«Ose atdheu mbetet i lirë, ose vdesim për Brazilin», tha ai. «Ky vend nuk do të pranojë të jetë oborri i askujt», tha ai ndërsa iu drejtua mbështetësve të tij.
Në Rio de Janeiro, makinat i ranë borive dhe një grua e veshur me të kuqe – ngjyra e mbështetësve të Lulas – bërtiti “Humbët! Qani më fort!” drejtuar katër burrave me të verdhë dhe të gjelbër që pinin birra, ngjyrat karakteristike të Bolsonaros. Një ulërimë e madhe jehoi në rrugë ndërsa rezultati u konfirmua.
Lula hyn në një mandat të katërt me pothuajse gjysmën e kombit që e ka refuzuar atë, të dëshpëruar për ndryshim.
Ai doli nga varfëria për t’u bërë president në vitin 2003 dhe u rizgjodh në vitin 2006.
Lula bëri një rikthim dramatik në detyrë në zgjedhjet e vitit 2022, pasi një skandal korrupsioni e çoi në burg për më shumë se 18 muaj. Akuzat u anuluan për arsye procedurale.
Në mandatin e tij të tretë, Lula mbikëqyri një rënie të inflacionit dhe papunësisë, dhe nxori miliona njerëz nga uria, por shumë votues ndiheshin të zymtë për koston e lartë të jetesës dhe krimin.
Tashmë një nga udhëheqësit më të vjetër në botë, Lula do të jetë 85 vjeç në fund të mandatit të tij të ri në vitin 2030.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.