☁️
Tiranë 16°C · Vranët 21 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.23 ▲2.8%
ARI 4,575 ▼0.67%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857
₿ CRYPTO
BTC $70,722 ▲ +0.53% ETH $2,155 ▲ +0.64% XRP $1.4366 ▼ -0.57% SOL $90.0700 ▲ +0.9%
21 Mar 2026
Breaking
Sylvinho: “Me këta 26 lojtarë shkojmë në Botëror, besoj te të rinjtë dhe rikthimet Dyfisho ndërmarrjen tënde, program i ri për financimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme Sylvinho mbi rikthimin e Muçit dhe Mehmetit: Shikojnë portën, mund të na ndihmojnë edhe nga stoli! IAEA bën thirrje për përmbajtje ushtarake, pasi Irani njoftoi sulmin ndaj centralit bërthamor të Natanzit Rama: Entitet shtetëror me dy komponentë të rinj për monitorimin e tregut të naftës
Menu
Bota

IAEA bën thirrje për përmbajtje ushtarake, pasi Irani njoftoi sulmin ndaj centralit bërthamor të Natanzit

· 1 min lexim

Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), Rafael Grossi, përsëriti sot thirrjen “për përmbajtje ushtarake për të shmangur çdo rrezik të një aksidenti bërthamor”, pas një sulmi në Iran.

“IAEA është informuar nga Irani se centrali bërthamor i Natanzit u sulmua sot. Nuk është raportuar rritje e niveleve të rrezatimit jashtë centralit”, shtoi IAEA-ja.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sot sulme kundër kompleksit bërthamor iranian të Natanzit, që ndodhet në qendër të vendit, sipas një deklarate nga Organizata e Energjisë Atomike e Iranit, e transmetuar nga agjencia iraniane e lajmeve Tasnim.

“Pas sulmeve kriminale të kryera nga Shtetet e Bashkuara dhe regjimi uzurpues sionist kundër vendit tonë, kompleksi i pasurimit i Natanzit u vu në shënjestër këtë mëngjes”, deklaroi organizata iraniane.

Ajo shtoi se “nuk janë raportuar rrjedhje të materialeve radioaktive në zonë”./ /Ad.Ab./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

