Bllokada amerikane ndaj Iranit dhe “lufta për Hormuzin”
Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të vendosur një bllokadë ndaj porteve të Iran përfaqëson një nga lëvizjet më të forta strategjike në krizën aktuale, duke e zhvendosur përballjen nga një konflikt i kufizuar në një garë presioni ekonomik dhe kontrolli detar, sipas AP.
Në thelb, kjo nuk është vetëm një masë ushtarake, por një përpjekje për të detyruar Teheranin të ndryshojë sjellje përmes izolimit ekonomik dhe ndërprerjes së tregtisë detare.
Në qendër të kësaj përplasjeje qëndron Ngushtica e Hormuzit, një pikë kyçe për ekonominë globale. Kontrolli i këtij korridori nuk është thjesht çështje rajonale, por një levë globale fuqie.
Irani, duke kufizuar kalimin dhe duke vendosur tarifa, ka treguar se mund të ndikojë drejtpërdrejt në çmimet ndërkombëtare të energjisë, duke e kthyer Hormuzin në një “armë ekonomike”.
Nga ana tjetër, SHBA-ja po përpiqet ta neutralizojë këtë avantazh përmes bllokadës, duke synuar të prishë aftësinë e Iranit për të përdorur ngushticën si mjet presioni.
Megjithatë, një bllokadë detare nuk është një operacion i thjeshtë.
Ajo kërkon kontroll të vazhdueshëm ushtarak, rrezikon përplasje direkte dhe mund të sjellë incidente që përshkallëzohen shpejt.
Nëse Irani vendos të përgjigjet në mënyrë agresive, qoftë përmes sulmeve asimetrike, minimit të ujërave apo goditjeve ndaj infrastrukturës energjetike të vendeve fqinje në Gji, konflikti mund të marrë përmasa shumë më të gjera.
Dimensioni ekonomik është po aq kritik sa ai ushtarak.
Çdo kufizim në Hormuz përkthehet menjëherë në rritje të çmimeve të naftës dhe gazit, duke ndikuar zinxhirët globalë të furnizimit.
Kjo rrit inflacionin, godet konsumatorët dhe vendos nën presion ekonomitë importuese të energjisë, përfshirë vendet evropiane.
Në këtë kuptim, edhe aleatët e SHBA-së mund të përballen me pasoja negative, duke e bërë këtë strategji një “armë me dy tehe”.
Një tjetër element i rëndësishëm është koha. Ky përshkallëzim vjen pas dështimit të negociatave për armëpushim, çka sugjeron se diplomacia është në një fazë të dobët.
Në mungesë të një kanali efektiv dialogu, rreziku i keqllogaritjeve rritet ndjeshëm. Një incident i vetëm në det, një përplasje anijesh apo një sulm i kufizuar,
mund të shndërrohet në një konflikt të hapur.
Në fund, përballja mes SHBA-së dhe Iranit në Hormuz është një test i qëndrueshmërisë strategjike; kush mund të përballojë më gjatë presionin ekonomik, politik dhe ushtarak.
Nëse bllokada arrin të dobësojë ndjeshëm ekonominë iraniane, ajo mund të detyrojë lëshime.
Por nëse shkakton krizë globale energjetike, presioni mund të rikthehet mbi vetë SHBA-në dhe aleatët e saj. Kjo e bën situatën jashtëzakonisht të ndërlikuar dhe me pasoja potencialisht globale. /Ad.Ab./
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.