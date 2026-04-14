EUR/USD 1.1735 EUR/GBP 0.8706 EUR/CHF 0.9226 EUR/ALL 95.6426 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2768 EUR/TRY 52.4575 EUR/JPY 187.11 EUR/CAD 1.6202
BTC $74,516 ▲ +4.83% ETH $2,375 ▲ +8.07% XRP $1.3683 ▲ +3.11% SOL $86.2000 ▲ +4.98%
Ish-shefi i inteligjencës braziliane në arrati ndalohet nga autoritetet amerikane të imigracionit

Mediat braziliane raportojnë se Alexandre Ramagem u largua nga vendi pasi u dënua për përfshirje në një komplot për grusht shteti.

Alexandre Ramagem, drejtori i agjencisë së inteligjencës ABIN të Brazilit, mbërrin në pallatin presidencial Planalto në Brasilia, Brazil, 16 dhjetor 2020 [Dosja: Eraldo Peres/AP Photo]

Mediat braziliane kanë raportuar se ish-shefi i inteligjencës së vendit, Alexandre Ramagem, është ndaluar nga autoritetet e imigracionit në Shtetet e Bashkuara, ku ai ishte arratisur pasi u dënua në lidhje me një komplot grushti shteti në emër të ish-Presidentit të krahut të djathtë Jair Bolsonaro.

CNN Brazil raportoi se Ramagem u arrestua nga Shërbimi i Imigracionit dhe Doganave të SHBA-së (ICE) të hënën, duke cituar Policinë Federale Braziliane dhe Ministrinë e Drejtësisë dhe Sigurisë Publike. Media braziliane Globo raportoi se arrestimi u zhvillua në Florida.

Qeveria braziliane ka kërkuar ekstradimin e Ramagem, i cili u dënua me 16 vjet burg për përfshirjen e tij në përpjekjet për të mbajtur Bolsonaronon në pushtet pasi humbi zgjedhjet e vendit në vitin 2022 ndaj sfiduesit të majtë Luiz Inacio Lula da Silva.

Raportet thonë se Ramagem iku nga Brazili në shtator, duke kaluar ilegalisht kufirin në Gujanë përpara se të merrte një aeroplan për në SHBA.

Globo raportoi se ambasada braziliane në Uashington, DC, paraqiti dokumentacion në Departamentin e Shtetit të SHBA-së duke kërkuar ekstradimin e tij më 30 dhjetor 2025.

Paulo Figueiredo, një aleat politik i Bolsonaros i cili jeton në SHBA, tha se ndalimi nuk kishte lidhje me kërkesën e Brazilit për ekstradim.

“Ramagem nuk u arrestua, por u ndalua pas një qasjeje policore në Orlando, fillimisht për një shkelje të vogël të trafikut dhe, më pas, iu referua ICE – një procedurë e zakonshme në Florida,” tha Figueiredo në një postim në mediat sociale.

Ai shtoi se Ramagem ka një kërkesë për azil në pritje dhe është optimist se ai do të lirohet “sa më shpejt të jetë e mundur” në vend që të deportohet.

Al Jazeera nuk është në gjendje të verifikojë arsyen e arrestimit të Ramagem nga autoritetet amerikane.

Vetë Bolsonaro aktualisht po vuan një dënim me 27 vjet burg pasi u dënua në shtator.

Gjyqi i tij u përshkrua nga aleatët e Bolsonaros si një gjueti shtrigash politike dhe shkaktoi zemërimin e Presidentit të SHBA-së Donald Trump, i cili vendosi tarifa të larta ndaj Brazilit dhe bëri thirrje që gjyqi të anulohej. Trump më vonë i zbuti disa nga këto tarifa pas përmirësimit të marrëdhënieve me Presidentin Lula.

