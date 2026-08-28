New York Liberty — Golden State Valkyries në Barclays Center, 27 gusht 2026
New York Liberty pritën Golden State Valkyries më 27 gusht 2026 në Barclays Center në Brooklyn, në një përballje që nisi në orën 19:00 lokale. Ndeshja kishte rëndësi për renditjen e sezonit dhe për serinë mes skuadrave, teksa tifozët prisnin një përballje të fortë në parket.
Siç raporton Bleacher Report, Golden State hyri në këtë takim me rekord sezonal 27-11, ndërsa New York shënonte 23-15. Sipas të dhënave të ndeshjes, ekipi vendas kërkonte të zmbrapsë disavantazhin 0-2 në përballjet direkte ndaj Valkyries këtë sezon. Gjithashtu u përmendën dy çështje të rëndësishme për lista të lëndimeve: I. Rupert shënohej si e shtatzënë dhe S. Sabally figuroi jashtë për shkak të një problematike me kokën.
Statistikat individuale treguan liderët e skuadrave: për New York, B. Stewart ishte më e dalluara me mesatare rreth 20.0 pikë për ndeshje dhe J. Jones dominonte në tabela me rreth 9.1 rebound; P. Astier kontribuonte në asistime me rreth 3.4 për ndeshje. Tek Golden State, G. Williams dhe K. Stokes shënuan rolin kryesor në pikë dhe tabela, ndërsa V. Burton shërbente si organizatore kryesore me afërsisht 5.6 asistime për ndeshje.
Sipas Bleacher Report, pritshmëritë për këtë takim u nisën nga konkurrenca e dy ekipeve dhe rëndësia e rezultateve për vijimësinë e sezonit, ndërsa trajnerët kërkonin të mblidhnin formacionet më të forta për sfidat e mëtejshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.