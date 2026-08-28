Bob Myers tregon si u zhvilluan bisedimet për shkëmbimin e Jaylen Brown me Brad Stevens
Ekzekutivi i Philadelphia 76ers, Bob Myers, dha detaje për mënyrën si u arrit marrëveshja që solli Jaylen Brown nga Boston Celtics këtë merkato. Në një paraqitje në podcastin “Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady”, Myers përshkroi momentin kur skuadra kuptoi se Brown mund të ishte i disponueshëm dhe filloi negociatat me presidentin e operacioneve të basketbollit të Celtics, Brad Stevens, të cilin e përshkroi si një drejtues të hapur dhe të sinqertë.
Siç raporton Bleacher Report, emri i Brown u përfshi vazhdimisht në zëra shkëmbimi gjatë verës, shpesh i lidhur me interesin e Celtics për Giannis Antetokounmpo. Pasi Milwaukee vendosi të shkëmbejë Giannis me Miami, spekulimet rreth Brown vazhduan dhe në fund Boston ra dakord ta dërgonte atë në Philadelphia në këmbim të Paul George, dy zgjedhjeve të para radhës dhe dy të dyta—një nga shkëmbimet më të mëdha të kësaj merkatoje. Brown erdhi te 76ers pas sezonit më të mirë statistikisht të karrierës, me mesatare karriere 28.7 pikë, 6.9 kërcime dhe 5.1 asistime për ndeshje.
Shtimi i Brown i dha 76ers një sulmues të nivelit të lartë pranë bërthamës tashmë të përbërë nga Tyrese Maxey, Joel Embiid dhe VJ Edgecombe, dhe, sipas palëve të përfshira, ndikoi në vendimin e LeBron James për t’u bashkuar me skuadrën në agjendën e lojtarëve të lirë. Përforcimi ndryshoi dukshëm strukturën e ekipit dhe i dha organikisht më shumë peshë objektivit për të synuar titullin NBA.
Sipas Bleacher Report, kjo qasje negociuese dhe shkëmbimi i realizuar vendos 76ers midis favoritëve për t’u ngjitur në krye të ligës dhe shënjoi një nga lëvizjet më të rëndësishme të off-season-it.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.