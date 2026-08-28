☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 28 August 2026
S&P 500 7,731 ▲0.72%
DOW 53,569 ▲0.2%
NASDAQ 26,541 ▲1.57%
NAFTA 83.46 ▼0.08%
ARI 4,650 ▼0.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
₿ CRYPTO
BTC $80,329 ▲ +1.91% ETH $2,511 ▲ +0.41% XRP $1.4453 ▲ +2.42% SOL $109.4000 ▲ +8.2%
S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.46 ▼0.08 % ARI 4,650 ▼0.3 % S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 83.46 ▼0.08 % ARI 4,650 ▼0.3 %
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
28 Aug 2026
Breaking
Brad Stevens: Numri 7 i Jaylen Brown ka shumë gjasa të pensionohet nga Celtics Astros fitojnë 1-0 ndaj Yankees, një goditje vendimtare nga Paredes përcakton ndeshjen New York Liberty — Golden State Valkyries në Barclays Center, 27 gusht 2026 Bob Myers tregon si u zhvilluan bisedimet për shkëmbimin e Jaylen Brown me Brad Stevens Barazim 0-0 në pjesën e parë: Atlanta Braves përballet me Los Angeles Dodgers, 27 gusht 2026
Menu
NBA

Bob Myers tregon si u zhvilluan bisedimet për shkëmbimin e Jaylen Brown me Brad Stevens

· 2 min lexim

Ekzekutivi i Philadelphia 76ers, Bob Myers, dha detaje për mënyrën si u arrit marrëveshja që solli Jaylen Brown nga Boston Celtics këtë merkato. Në një paraqitje në podcastin “Cousins with Vince Carter & Tracy McGrady”, Myers përshkroi momentin kur skuadra kuptoi se Brown mund të ishte i disponueshëm dhe filloi negociatat me presidentin e operacioneve të basketbollit të Celtics, Brad Stevens, të cilin e përshkroi si një drejtues të hapur dhe të sinqertë.

Siç raporton Bleacher Report, emri i Brown u përfshi vazhdimisht në zëra shkëmbimi gjatë verës, shpesh i lidhur me interesin e Celtics për Giannis Antetokounmpo. Pasi Milwaukee vendosi të shkëmbejë Giannis me Miami, spekulimet rreth Brown vazhduan dhe në fund Boston ra dakord ta dërgonte atë në Philadelphia në këmbim të Paul George, dy zgjedhjeve të para radhës dhe dy të dyta—një nga shkëmbimet më të mëdha të kësaj merkatoje. Brown erdhi te 76ers pas sezonit më të mirë statistikisht të karrierës, me mesatare karriere 28.7 pikë, 6.9 kërcime dhe 5.1 asistime për ndeshje.

Shtimi i Brown i dha 76ers një sulmues të nivelit të lartë pranë bërthamës tashmë të përbërë nga Tyrese Maxey, Joel Embiid dhe VJ Edgecombe, dhe, sipas palëve të përfshira, ndikoi në vendimin e LeBron James për t’u bashkuar me skuadrën në agjendën e lojtarëve të lirë. Përforcimi ndryshoi dukshëm strukturën e ekipit dhe i dha organikisht më shumë peshë objektivit për të synuar titullin NBA.

Sipas Bleacher Report, kjo qasje negociuese dhe shkëmbimi i realizuar vendos 76ers midis favoritëve për t’u ngjitur në krye të ligës dhe shënjoi një nga lëvizjet më të rëndësishme të off-season-it.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu