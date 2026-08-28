Teprica buxhetore e Shqipërisë rritet me 53 për qind në shtatë muajt e parë të vitit
Financat publike shqiptare kanë regjistruar një rritje të ndjeshme të tepricës buxhetore gjatë shtatë muajve të parë të vitit 2026, sipas të dhënave të publikuara nga media ekonomike ndërkombëtare “SeeNews”.
Në shkrimin “Albania’s budget surplus expands 53% in Jan-July”, të publikuar më 27 gusht, “SeeNews” raporton se teprica e buxhetit të konsoliduar të Shqipërisë arriti në 51.4 miliardë lekë, ose rreth 650 milionë dollarë, gjatë periudhës janar-korrik.
Në të njëjtën periudhë të vitit 2025, teprica buxhetore kishte qenë 33.5 miliardë lekë.
Kjo do të thotë se brenda një viti teprica është rritur me rreth 53 për qind, një diferencë prej afro 17.9 miliardë lekësh.
Teprica buxhetore krijohet kur të ardhurat e mbledhura nga shteti gjatë një periudhe janë më të larta se shpenzimet e realizuara. Për këtë arsye, shifra prej 51.4 miliardë lekësh është një tregues i rëndësishëm për gjendjen e financave publike, megjithëse për një vlerësim të plotë ekonomik duhet parë edhe se nga vjen rritja e të ardhurave dhe në çfarë niveli janë realizuar shpenzimet dhe investimet publike.
Një suficit më i madh mund të krijojë më shumë hapësirë për administrimin e borxhit dhe të financave të shtetit. Nga ana tjetër, një tepricë e lartë nuk është automatikisht dëshmi se çdo element i ekonomisë po ecën më mirë, veçanërisht nëse ajo lidhet edhe me shpenzime të planifikuara që ende nuk janë realizuar.
Përtej vetë shifrave, interes paraqet edhe fakti se zhvillimet e financave publike shqiptare po ndiqen nga media të specializuara ekonomike ndërkombëtare.
Raportimi i “SeeNews” e paraqet Shqipërinë përmes një prej treguesve kryesorë të financave të saj publike dhe tregon se gjatë shtatë muajve të parë të vitit 2026 buxheti shqiptar ka krijuar një rezervë dukshëm më të madhe sesa në të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Tani mbetet për t’u parë nëse kjo diferencë do të ruhet deri në fund të vitit dhe si do të reflektohet ajo në shpenzimet publike, investimet dhe nivelin e borxhit.
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