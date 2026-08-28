Brad Stevens: Numri 7 i Jaylen Brown ka shumë gjasa të pensionohet nga Celtics
Presidenti i operacioneve basketbollistike të Boston Celtics, Brad Stevens, u shpreh se fanella me numrin 7 e Jaylen Brown me shumë gjasa do të pensionohet një ditë nga organizata.
Siç raporton Bleacher Report, gjatë një diskutimi mbi vështirësitë e punës në zyra drejtuese të NBA-së, sipas Avery Hill të Boston Globe, Stevens përmendi vendimet e vështira që duhet marrë, duke rikujtuar tregtinë e Jrue Holiday dhe procesin e gjatë e të mundimshëm që çoi në shkëmbimin e Brown; ai vlerësoi se fanella e Brown do të ketë vendin e vet në rafte në Boston.
Brown dhe Holiday qenë pjesë kyçe e skuadrës kampione të 2024-ës, me Brown që mori çmimin MVP i finaleve. Gjatë dhjetë viteve me Celtics, Brown arriti pesë përzgjedhje All-Star, por sezonin e fundit u shkëmbye me Philadelphia 76ers në një marrëveshje që përfshinte Paul George dhe zgjedhje drafti, duke i dhënë fund epokës së tij të suksesshme në Boston.
Këto komente të Stevens nënvizojnë tensionin midis vendimeve afatshkurtra dhe trashëgimisë së një lojtari; Bleacher Report thekson se presidenti i Celtics sheh pensionimin e numrit 7 si një nder të ardhshëm për kontributin e Brown.
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