Irani dënon pretendimet e Emirateve dhe Kanadasë për ishujt Abu Musa dhe Tunb: pjesë e pandashme e territorit tonë
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, i quajti ndërhyrëse pretendimet në deklaratën e përbashkët të Abu Dhabit dhe Otavës dhe tha se ato nuk i ndryshojnë realitetet gjeografike, historike dhe ligjore.
Irani ka dënuar të enjten pretendimet e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kanadasë për tre ishuj në Gjirin Persik, siç njofton Al Jazeera. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baghaei, i quajti pretendimet ndërhyrëse dhe tha se Abu Musa, Tunbi i Madh dhe Tunbi i Vogël janë pjesë e pandashme dhe e përjetshme e territorit të Iranit.
Sipas Baghaeit, përsëritja e pretendimeve të pabaza nuk i ndryshon realitetet gjeografike, historike dhe ligjore. Ai e quajti vendimin e Kanadasë për t’u bashkuar me qëndrimin e Emirateve dritëshkurtër dhe në kundërshtim me Kartën e OKB-së, dhe e këshilloi Abu Dhabin t’i përmbahet fqinjësisë së mirë.
Reagimi erdhi pas deklaratës së përbashkët të lëshuar pas vizitës së princit të kurorës së Abu Dhabit në Otava në fillim të kësaj jave, ku kryeministri kanadez Mark Carney dhe presidenti i Emirateve, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, kërkuan fundin e asaj që e quajtën pushtim i tre ishujve, duke thënë se ai cenon sovranitetin e Emirateve dhe parimet e Kartën e OKB-së.
Tre ishujt, nën kontrollin iranian dhe pranë hyrjes së Ngushticës së Hormuzit, janë prej dekadash objekt mosmarrëveshjeje mes Teheranit dhe Abu Dhabit. Mosmarrëveshja rithehet në një kohë kur ngushtica mbetet qendra e konfrontimit SHBA–Iran dhe çdo pretendim territorial rreth saj merr peshë shtesë strategjike.
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