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Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t: 12 të vrarë në një sulm në Taiz që goditi dy shtëpi të së njëjtës familje

Ministria e Shëndetësisë e drejtuar nga Huthi-t tha se një sulm që goditi dy shtëpi të së njëjtës familje në qytetin e rrethuar të Taizit vrau 12 persona dhe plagosi rëndë tre të tjerë, mes tyre gra dhe fëmijë. Një tjetër sulm goditi një fabrikë bojrash, me rrezik ndotjeje toksike.

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Pamje e qytetit të Taizit në Jemen. Foto: Wikimedia Commons

Një sulm në qytetin e rrethuar të Taizit, në jugperëndim të Jemenit, vrau 12 persona, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Huthi-t, siç njofton Associated Press.

Ministria fajësoi Arabinë Saudite për sulmin e së enjtes, i cili goditi dy shtëpi që i përkisnin së njëjtës familje, duke vrarë 12 persona dhe duke plagosur rëndë tre të tjerë, mes tyre gra dhe fëmijë. Associated Press bëri të ditur se nuk mundi ta verifikonte në mënyrë të pavarur raportin.

Një organ i të drejtave të njeriut i drejtuar nga Huthi-t tha gjithashtu të enjten se një tjetër sulm kishte goditur një fabrikë bojrash të mërkurën vonë. Sulmi, për të cilin organi fajësoi forcat qeveritare, shkaktoi një zjarr të madh dhe mund të çlirojë gazra toksike e të ndotë tokën dhe ujërat nëntokësore aty pranë, sipas Autoritetit Kombëtar të të Drejtave të Njeriut të Jemenit.

Provinca e Taizit ka qenë një nga vijat më të kontestuara të frontit, e ndarë mes Huthi-ve dhe forcave qeveritare, dhe javët e fundit ka parë luftime dhe sulme ajrore të ripërtërira.

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