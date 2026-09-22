Irani propozon rihapjen e Ngushticës së Hormuzit brenda 7 ditësh, kërkon uljen e presionit ushtarak nga SHBA
Irani ka propozuar rihapjen e Ngushticës së Hormuzit brenda shtatë ditësh nëse Shtetet e Bashkuara ndërmarrin hapa fillestarë për të lehtësuar presionin ushtarak, tha një zyrtar i lartë i qeverisë iraniane për mediat vendase të martën, ndërsa Teherani rrit përpjekjet për të ringjallur negociatat me Uashingtonin.
Propozimi, i cili tashmë i është transmetuar Uashingtonit nëpërmjet ndërmjetësve, parashikon bisedime të reja që synojnë t’i japin fund përfundimisht armiqësive midis dy vendeve, tha zyrtari i regjimit teokratik iranian.
Teherani planifikon të përdorë seancën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, që zhvillohet këtë javë në Nju Jork, për t’u konsultuar me vendet që veprojnë si ndërmjetës.
I njëjti zyrtar përjashtoi një takim midis Presidentit iranian Masoud Peskov dhe Presidentit të SHBA-së Donald Trump në margjinat e samitit, por tha se përparimi drejt një marrëveshjeje mbetet i mundur .
“Ekziston mundësia që të ecim drejt një marrëveshjeje”, tha zyrtari, duke shtuar se Uashingtoni duhet të tregojë “seriozitet dhe angazhim” për të bërë përparim në procesin diplomatik.
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