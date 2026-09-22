IRGC: Irani do të “kopjojë” dronin amerikan nënujor të sekuestruar në Hormuz
Zëdhënësi i Gardës Revolucionare iraniane, Hossein Mohebbi, tha se Teherani do të nisë inxhinierinë e kundërt të mjetit amerikan nënujor pa ekuipazh të kapur në ujërat e Ngushticës së Hormuzit.
Irani do të fillojë inxhinierinë e kundërt të një mjeti amerikan nënujor pa ekuipazh të sekuestruar në ujërat e Ngushticës së Hormuzit ditët e fundit, njoftoi zëdhënësi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), Hossein Mohebbi. Mjeti — një automjet autonom nënujor i tipit Dive-LD, i projektuar për survejim me rreze të gjatë dhe misione ushtarake — u ekspozua nga IRGC-ja të dielën.
Sipas mediave shtetërore iraniane, Mohebbi tha se mjeti nënujor është mes pajisjeve ushtarake të sekuestruara nga IRGC-ja në javët e fundit, përfshirë një “nëndetëse pa ekuipazh” dhe një “anije sipërfaqësore pa ekuipazh”. “Kjo teknologji e avancuar ekziston në mjetin nënujor që ra në duart e Marinës së IRGC-së dhe do të përdoret dhe vihet në funksion,” tha ai.
“Lufta tregoi se teknologjitë më të avancuara amerikane të përdorura në industrinë ushtarake dhe të mbrojtjes kanë dobësi,” shtoi Mohebbi — një pretendim që Uashingtoni nuk e ka komentuar ende.
Sekuestrimi i mjetit nënvizon dimensionin e ri teknologjik të konfrontimit në Hormuz, ku SHBA-ja ka ridrejtuar mbi 100 anije tregtare në kuadër të bllokadës ndaj Iranit, ndërsa Teherani ka forcuar praninë e marinës së IRGC-së në ngushticë.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/22/iran-war-live-irgc-says-us-israel-must-accept-withdrawal-from-region
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