Irlandë-Izrael, përsëri tension para ndeshjes
Tensioni që ka vazhduar për më shumë se një javë rreth ndeshjes së dyfishtë të Ligës së Kombeve midis Irlandës dhe Izraelit, të cilat janë në të njëjtin grup, nuk tregon shenja të pakësimit. Në prag të ndeshjes së dytë midis dy ekipeve, e cila do të luhet në fushë neutrale në Serbi dhe me dyer të mbyllura, duke pasur parasysh rrezikun e protestave në Dublin, konferenca për shtyp e trajnerit irlandez Heimir Hallgrimsson u ndërpre papritur ndërsa ai po përgjigjej pyetjeve të gazetarëve izraelitë, të cilat ai më vonë i përshkroi si një “sulm verbal”.
Një gazetar izraelit kujtoi incidentin “me motive terroriste” që ndodhi disa ditë më parë në një fluturim të Flydubai nga Emiratet e Bashkuara Arabe për në Izrael dhe i kërkoi trajnerit të thoshte diçka për “njerëzit që ai mbështet, ideologjia e të cilëve bazohet në vrasje”.
Një zyrtar nga Shoqata Irlandeze e Futbollit (FAI) u përgjigj në emër të tij, duke thënë: “Ne nuk u përgjigjemi pyetjeve të tilla sot, vetëm futbollit”.
Një tjetër pretendoi më pas se lojtarët irlandezë “i quajtën majmunë lojtarët tanë gjatë ndeshjes…”, por u ndërpre nga zyrtari i FAI-t, i cili, ndërsa tha “kjo është plotësisht e rreme”, urdhëroi gazetarin të hiqte mikrofonin dhe e përfundoi konferencën për shtyp para kohe. Konferenca më pas rifilloi në një dhomë ngjitur pa praninë e gazetarëve izraelitë.
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