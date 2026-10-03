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03 Tet 2026
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Sporti

Manaj: Na ndodh të gjithëve të bëjmë gabime

· 1 min lexim

Sulmuesi i përfaqësueses kuqezi, Rey Manaj nuk e bën dramë humbjen e pësuar në transfertë, 2-1 përballë Finlandës. Në intervistën e dhënë pas ndeshjes ai theksoi se skuadra bëri një ndeshje të mirë dhe se ka shanse për ta mbyllur grupin në vendin e parë.

“Na ndodh të gjithëve që të bëjmë gabime, pas tri ditësh kemi ndeshje tjetër. Po luajtëm kështu besoj se kemi shumë shanse që të arrijmë vendin e parë në grup”.

“I gjithë ekipi bëri një ndeshje të mirë, ishim me 10 lojtarë. Me Finlandën e kemi ndeshjen në Tiranë dhe besoj se në fund do të dalim në vend të parë”.

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