☀️
Tiranë 19°C · Kthjellët 14 Tetor 2026
S&P 500 7,752 ▼0.68%
DOW 51,645 ▼0.05%
NASDAQ 26,969 ▼0.86%
NAFTA 95.33 ▲1.26%
ARI 4,117 ▼1.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $81,869 ▼ -2.19% ETH $2,422 ▼ -4.1% XRP $1.3309 ▼ -3.43% SOL $103.7400 ▼ -3.92%
S&P 500 7,752 ▼0.68 % DOW 51,645 ▼0.05 % NASDAQ 26,969 ▼0.86 % NAFTA 95.33 ▲1.26 % ARI 4,117 ▼1.43 % S&P 500 7,752 ▼0.68 % DOW 51,645 ▼0.05 % NASDAQ 26,969 ▼0.86 % NAFTA 95.33 ▲1.26 % ARI 4,117 ▼1.43 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
14 Tet 2026
Breaking
KFOR-i me komandant të ri, NATO garanton vazhdimësinë e misionit në Kosovë BERLIN – Wadephul: Pavarësisht kritikave të Trump, mbështetja amerikane për Ukrainën vazhdon Raporti për klimën: shtatë nga 16 shenjat vitale të planetit në gjendjen më ekstreme të regjistruar ndonjëherë Sulmi rus në Lutsk vret tre persona dhe plagos të paktën 12, mbetjet e dronit godasin një depo Epic sjell Fortnite drejt Linux-it me launcher-in e ri të koduar me ndihmën e inteligjencës artificiale
Menu
Politika

Ish-ministri Vengu reagon për protestat: Studentët e duan Shqipërinë, nuk e djegin! Dhuna nuk i shërben asnjë kauze

· 3 min lexim
Studentët e duan Shqipërinë,

Ish-ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu, ka reaguar lidhur me protestat e dy ditëve të fundit duke shprehur mbështetjen për të rinjtë dhe të drejtën e tyre për të protestuar, por duke dënuar njëkohësisht dhunën dhe vandalizmin.

Përmes një reagimi, Vengu u shpreh se studentët nuk kanë nevojë për orientim politik apo për persona që flasin në emër të tyre, pasi kanë zërin, arsyet dhe të drejtën për të protestuar, por edhe për të zgjedhur të mos marrin pjesë në protesta.

“Studentët nuk kanë nevojë për suplement politik që t’i orientojë, as për kujdestarë që të flasin në emër të tyre. Ata kanë zërin, arsyet dhe të drejtën e tyre për të protestuar. Po aq sa kanë të drejtën të zgjedhin të mos protestojnë”, u shpreh Vengu.

Ish-ministri nënvizoi se shqetësimet dhe aspiratat e të rinjve meritojnë të dëgjohen, ndërsa theksoi se dhuna dhe vandalizmi nuk i shërbejnë asnjë kauze dhe nuk mund të justifikohen nga zemërimi apo pakënaqësia.

Sipas Vengut, ata që ushtrojnë dhunë dhe më pas fshihen pas studentëve po e përdorin kauzën e tyre për interesa të tjera.

Në reagimin e tij, Vengu kritikoi gjithashtu pedagogët që, sipas tij, kërcënojnë me ulje notash studentët që nuk marrin pjesë në protesta, si dhe deputetët që përpiqen të përfitojnë politikisht nga shqetësimet e të rinjve.

Reagimi i plotë:

“Unë besoj se Shqipëria është e bekuar me të rinjtë që ka. Studentët e duan Shqipërinë, e duan atdheun. Nuk e djegin!

Studentët nuk kanë nevojë për suplement politik që t’i orientojë, as për kujdestarë që të flasin në emër të tyre. Ata kanë zërin, arsyet dhe të drejtën e tyre për të protestuar. Po aq sa kanë të drejtën të zgjedhin të mos protestojnë.

Shqetësimet dhe aspiratat e tyre meritojnë të dëgjohen. Por dhuna dhe vandalizmi nuk i shërbejnë asnjë kauze. Zemërimi dhe pakënaqësia nuk i përligjin. Ata që ushtrojnë dhunë verbërisht e pastaj fshihen pas studentëve, po e përdorin kauzën e tyre.

Pedagogët që kërcënojnë me ulje notash ata që nuk protestojnë, apo deputetët që kërkojnë të rishpikin veten në kurriz të dilemave dhe aspiratave legjitime të rinisë, vetëm sa e thellojnë hendekun e besimit me një brez që paragjykohet shumë dhe dëgjohet pak.

Të rinjtë meritojnë të dëgjohen dhe të vendosin vetë. Edhe kur protestojnë. Edhe kur zgjedhin të mos protestojnë”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu