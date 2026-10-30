ITALI – Mbi 100 000 persona në protesta antiqeveritare, përleshje në Torino
Tubimet më të mëdha u mbajtën në Romë, Milano, Napoli dhe Torino, me nxënës shkollash dhe studentë universitetesh që iu bashkuan protestave në më shumë se 50 qytete.
Greva e përgjithshme e organizuar në të gjithë Italinë është shoqëruar me protesta dhe tensione në disa qytete të vendit.
Në Torino, forcat e policisë kanë ndërhyrë kundër protestuesve në “Piazza Castello”, ku po zhvillohej një marshim i studentëve dhe aktivistëve të lëvizjeve antagoniste. Policia përdori edhe autobotin me ujë për të zmbrapsur demonstruesit, të cilët ishin afruar pranë kordonit të sigurisë që mbronte prefekturën. Ndërhyrjet zgjatën disa sekonda, ndërsa autoboti vazhdonte të qëndronte në veprim.
Në Milano, rreth 30 mijë protestues morën pjesë në marshimin e organizuar nga sindikata USB dhe studentët, në kuadër të grevës së përgjithshme. Demonstruesit dolën në autostradën unazore lindore të qytetit, e cila ishte mbyllur paraprakisht për trafikun. Ata synonin të bllokonin në mënyrë paqësore një pjesë të saj, duke përshkuar rreth një kilometër deri në daljen në rrugën Padova, me kusht që protesta të vijonte pa incidente.
Në Mestre, shtatë efektivë policie mbetën lehtë të plagosur, me kontuzione dhe prerje, gjatë përplasjeve me protestuesit që tentuan të kapërcenin bllokadën e vendosur në itinerarin e demonstratës. Lajmi u bë i ditur nga drejtori i policisë së qytetit, Antonio Sbordone. Autoritetet kishin ndaluar kalimin në një segment të caktuar të rrugës, por protestuesit tentuan të vijonin drejt mbikalimit, duke u ndalur nga forcat e rendit.
Në Vicenza, organizatorët e protestës raportuan tre të plagosur mes demonstruesve, njëri prej të cilëve dyshohet se u godit në kokë nga një granatë lotësjellëse. Incidentet ndodhën pranë unazës së qytetit, ku protestuesit tentuan të çanin bllokadën policore. Forcat e rendit ndërhynë duke përdorur autobotin me ujë për të shpërndarë turmën.
Në Palermo, pak më shumë se 2 000 persona, përfshirë studentë, punëtorë dhe përfaqësues të sindikatave, po marrin pjesë në grevën e përgjithshme kundër kostos së lartë të jetesës, luftës dhe riarmatimit, të nisur nga sindikata bazë USB në të gjithë Italinë.
Sindikatat e shkollave dhe studentët që i janë bashkuar grevës po protestojnë kundër gjendjes së ndërtesave shkollore.
Kërkesat e tyre përfshijnë rritjen e fondeve për kujdesin shëndetësor publik.
Protestuesit mbajnë banderola dhe tabela që denoncojnë rritjen e çmimeve të nevojave themelore, qirave dhe faturave të shërbimeve, ndërsa sfidojnë edhe politikat e riarmatimit të qeverisë.
Në Piza të paktën 2 000 protestues po marshojnë në demonstratën e promovuar nga USB, me rastin e grevës së përgjithshme kundër kostos së lartë të jetesës.
Shumë grupe radikale të krahut të majtë i janë bashkuar demonstratës dhe qindra nxënës të shkollave të mesme po marrin pjesë.
Procesioni po kalon paqësisht nëpër rrugët kryesore të qendrës së qytetit dhe do të arrijë gjithashtu në rrugën ”Aurelia”.
Situata e rendit publik po monitorohet nga forcat e rendit dhe aktualisht nuk raportohen tensione./ /Ad.Ab./ a.jor.
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