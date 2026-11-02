«Jailer 2» i Rajinikanth kalon 800 crore rupi në gjithë botën dhe bëhet filmi tamil më i fituar i të gjitha kohërave
Në vetëm 18 ditë, filmi i Nelson Dilipkumar arriti 807.25 crore rupi bruto në gjithë botën, duke kaluar rekordin e «2.0» dhe duke u bërë filmi i parë tamil që e kalon këtë prag
Superylli Rajinikanth ka rishkruar sërish historinë e box office-it. Filmi i tij aksion «Jailer 2», me regji të Nelson Dilipkumar, e kaloi gjatë të dielës së tretë në kinema pragun e paprecedentë prej 800 crore rupi bruto në gjithë botën, siç njofton The Hollywood Reporter India. Në vetëm 18 ditë nga premiera, të ardhurat botërore vlerësohen në 807.25 crore rupi, sipas gjurmuesit të industrisë Sacnilk.
Shifrat tregojnë një dominim si në shtëpi, ashtu edhe jashtë vendit: në Indi filmi ka mbledhur 533.75 crore rupi bruto (456.30 crore neto), ndërsa tregjet ndërkombëtare kanë kontribuar me 273.50 crore. Vetëm në ditën e 18-të, të dielën 1 nëntor, filmi shtoi 11.20 crore rupi neto në Indi, me një rritje prej 15.5% krahasuar me 9.70 crore-t e ditës së mëparshme, sipas Cinema Express.
Me këtë rezultat, «Jailer 2» bëhet filmi i parë tamil që hyn në klubin e 800 crore-ve dhe filmi tamil më i fituar i të gjitha kohërave, duke kaluar rekordin e vjetër të vetë Rajinikanth me «2.0» të vitit 2018, që kishte mbledhur 723.30 crore rupi në gjithë botën. Filmi renditet gjithashtu i dyti ndër filmat indianë më të fituar të vitit 2026.
Rekordi ka edhe një dimension tjetër: sipas Sacnilk, «Jailer 2» është filmi i parë indian që ka mbledhur mbi 75 crore rupi bruto në secilin prej katër tregjeve kryesore të jugut — Tamil Nadu, Andhra Pradesh/Telangana, Karnataka dhe Kerala. Kjo u arrit edhe pse zinxhirët e mëdhenj PVR INOX dhe Cinepolis nuk e shfaqën versionin hindi, për shkak të mosmarrëveshjeve mbi dritaren katërjavore përpara daljes në platformat OTT.
Vazhdimi i «Jailer» të vitit 2023, i prodhuar nga Sun Pictures dhe i dalë në kinematë e gjithë botës më 15 tetor, e ka Rajinikanth sërish në rolin e Tiger Muthuvel Pandian, burgaxhiut në pension që përfshihet në një tjetër përballje të rrezikshme me botën e krimit. Sipas të njëjtave vlerësime, filmi e ka kaluar tashmë me 33.48% të ardhurat botërore të pjesës së parë.
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