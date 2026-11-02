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Film

«You Can See Everything» kalon «Clayface» për vetëm 200 mijë dollarë dhe merr kreun e box office-it të Halloween-it

Dokumentari i A24 për Elizabeth Holmes mblodhi sipas vlerësimeve 10.6 milionë dollarë në fundjavën e tretë, kundrejt 10.4 milionëve të horror-it të DC Studios — por fituesi zyrtar i fundjavës vendoset të hënën, kur dalin shifrat finale.

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Nathan Fielder në «You Can See Everything», foto: A24

Gara për vendin e parë në box office-in e Amerikës së Veriut në fundjavën e Halloween-it u mbyll me një diferencë minimale. Siç njofton TheWrap, dokumentari «You Can See Everything» i studios A24 kryeson sipas vlerësimeve të së dielës me 10.6 milionë dollarë në fundjavën e tij të tretë në kinema, vetëm 200 mijë dollarë përpara «Clayface» të Warner Bros. dhe DC Studios, që mblodhi 10.4 milionë dollarë në fundjavën e dytë. Diferenca është aq e vogël, sa renditja zyrtare do të vuloset vetëm të hënën, kur të dalin shifrat finale.

Për dokumentarin e Nathan Fielder dhe Lance Oppenheim për themeluesen e Theranos, Elizabeth Holmes, ky do të ishte vendi i parë i parë në klasifikim — në dy fundjavat e mëparshme ai renditej i dyti, pas «Clayface» dhe «Street Fighter». Vlerësimet e kritikës dhe fjala e përhapur gojë më gojë e kanë çuar totalin vendas të filmit në rreth 63.9 milionë dollarë, shifër që e rendit atë të gjashtin ndër dokumentarët më fitimprurës në historinë e kinemave në SHBA dhe Kanada. Rënia prej vetëm 43 për qind krahasuar me 19.5 milionë dollarët e fundjavës së dytë tregon një qëndrueshmëri të rrallë për një dokumentar, të realizuar me një buxhet prej rreth 7 milionë dollarësh dhe ende pa dalë në tregjet ndërkombëtare.

«Clayface», horror-i me protagonist antagonistin e Batman-it, arriti në 44 milionë dollarë në tregun vendas dhe në 83 milionë dollarë në gjithë botën pas dhjetë ditësh në kinema. Filmi kishte fituar natën e vetë Halloween-it, të shtunën, me 4.2 milionë dollarë, por të dielën ritmi i dokumentarit e kaloi — një përmbysje që e bën këtë fundjavë njërën nga më të pazakontat e sezonit të vjeshtës.

Në vendin e tretë u rendit fantazia stop-motion «Wildwood» e studios Laika, me 7.5 milionë dollarë në fundjavën e dytë — një rënie prej vetëm 39 për qind — dhe një total dhjetëditor prej 25.8 milionë dollarësh në Amerikën e Veriut, ndërsa përshtatja e lojës «Street Fighter» e mbylli pesëshen e parë me 3.2 milionë dollarë në fundjavën e tretë.

Halloween-i, që këtë vit ra të shtunën, e mbajti fundjavën përgjithësisht të qetë, me shumë spektatorë të zënë me festën sesa me kinemanë, por tetori u mbyll gjithsesi fuqishëm: të ardhurat e muajit u rritën me 32 për qind krahasuar me një vit më parë, në 570 milionë dollarë. Javën e ardhshme gara pritet të nxehet sërish, me daljen në kinema të «The Cat in the Hat» dhe «Godzilla Minus Zero».

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