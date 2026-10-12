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Pasta

Japchae koreane — petë qelqi të skuqura me perime, mish viçi dhe salcë soje

Petët transparente prej patateje të ëmbël, të skuqura lehtë me karrota, spinaq, kërpudha dhe shirita viçi në salcë soje me vaj susami — ngjyra dhe shije në çdo kafshatë.

· 2 min lexim

Japchae është ndër pjatat më të dashura koreane, e lindur për tavolinat festive, por sot e gatuar në çdo shtëpi. Emri do të thotë “perime të përziera” dhe sekreti i saj është që çdo përbërës skuqet veçmas, që të ruajë ngjyrën dhe teksturën.

Koha: Përgatitja 20 minuta, gatimi 20 minuta, gjithsej 40 minuta. Porcione: 4 persona.

Përbërësit

  • 250 g petë qelqi prej patateje të ëmbël (dangmyeon)
  • 200 g mish viçi, i prerë në shirita të hollë
  • 1 qepë mesatare, e prerë në feta të holla
  • 2 karrota, të prera në shirita të hollë
  • 150 g spinaq i freskët
  • 150 g kërpudha të freskëta (shiitake ose champignon), të prera në feta
  • 1 spec i kuq, i prerë në shirita
  • 3 thelpinj hudhre, të grira imët
  • 4 lugë gjelle salcë soje
  • 1 lugë gjelle sheqer
  • 2 lugë gjelle vaj susami
  • 1 lugë gjelle vaj vegjetal për skuqje
  • 1 lugë çaji fara susami të pjekura, kripë dhe piper i zi sipas shijes

Përgatitja

  1. Ziejini petët në ujë me pak kripë sipas udhëzimit të paketimit, zakonisht 6-7 minuta, derisa të zbuten por të mbeten elastike. Kullojini, shpëlajini me ujë të ftohtë dhe përziejini me 1 lugë vaj susami që të mos ngjiten.
  2. Përzieni mishin me 1 lugë salcë soje, gjysmën e hudhrës, pak sheqer dhe piper. Lëreni të marinohet 10 minuta.
  3. Ziejini spinaqin 30 sekonda në ujë të vluar, kullojeni, shtrydheni lehtë dhe erëzojeni me pak kripë dhe vaj susami.
  4. Në një tigan të madh ose wok, skuqni veçmas me pak vaj: qepën me specin, karrotat dhe kërpudhat me hudhrën e mbetur — secilën 2-3 minuta, sa të zbuten por të ruajnë ngjyrën. Vendosini mënjanë.
  5. Në të njëjtin tigan skuqni mishin 3-4 minuta derisa të marrë ngjyrë dhe të gatuhet plotësisht.
  6. Kthejini petët në tigan, shtoni perimet, spinaqin dhe mishin. Hidhni salcën e mbetur të sojës, sheqerin e mbetur dhe vajin e susamit. Përziejini mirë në zjarr mesatar 2-3 minuta, derisa gjithçka të ngrohet dhe të shkëlqejë.
  7. Provoni për kripë, spërkateni me fara susami të pjekura dhe shërbejeni menjëherë, të ngrohtë ose në temperaturë ambienti.

Për variant vegjetarian, hiqni mishin dhe shtoni tofu të skuqur ose më shumë kërpudha dhe perime të stinës.

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